검찰, ‘반도체 소재 납품 담합’ 소부장 업체 3곳 압수수색

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검찰이 SK하이닉스 등 반도체 제조사에 납품되는 핵심 소재 가격을 담합한 혐의로 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 3개사에 대한 강제수사에 착수했다.29일 법조계에 따르면 서울중앙지검 범죄수익환수부(부장 소정수)는 전날부터 엠케이전자, 엘티메탈, 덕산하이메탈 등 3개사를 공정거래법 위반 혐의로 압수수색하고 있다.이들 업체는 반도체 공정에 필수적으로 사용되는 소재의 납품 가격과 공급 물량 등을 담합했다는 의혹을 받는다.검찰은 납품 단가를 인상하거나 조정하는 과정에서 이른바 ‘짬짜미’가 있었는지 집중적으로 들여다볼 방침이다. 3개사는 SK하이닉스의 핵심 공급사로, 반도체 공급망의 핵심 고리를 쥐고 있다. 이들이 시장 지배력을 남용해 부당 이득을 챙겼는지 규명하는 데 수사력이 집중될 전망이다.