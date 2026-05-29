“스트레스 풀려고”…새총으로 이웃집에 쇠구슬 쏜 60대 입건

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세줄 요약 부산 수영구에서 60대 남성이 한 달 동안 새총으로 쇠구슬을 쏴 이웃집 4곳의 창문과 외벽을 파손한 혐의로 입건됐다. 주민들은 반복된 공격에 불안을 호소했고, 경찰은 잠복 수사 끝에 그를 붙잡았다. 새총으로 쇠구슬 쏴 이웃집 파손

부산 수영구 60대 남성 특수재물손괴 입건

주민 불안 속 경찰 잠복 검거

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새총으로 쇠구슬을 쏴 이웃집 외벽 등을 파손한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.부산 수영경찰서는 특수재물손괴 혐의로 60대 A씨를 입건해 조사하고 있다고 29일 밝혔다.A씨는 지난달 중순부터 한 달 동안 수영구에 있는 자신의 집에서 창문을 열고 이웃집들을 향해 쇠구슬을 새총으로 발사한 혐의를 받는다.이 때문에 주변 집 4곳의 창문과 외벽 등이 파손됐다. 피해 가구의 외벽에는 쇠구슬에 맞은 흔적으로 보이는 원형 파손 자국이 있고, 심지어 구멍이 나기도 했다.정체를 알 수 없는 쇠구슬이 날아드는 일이 반복되면서 주민들은 큰 불안감을 호소했다.이에 경찰은 잠복 끝에 A씨를 붙잡았다. A씨는 외국 온라인 쇼핑몰에서 새총과 쇠구슬을 구입해 이런 일을 벌인 것으로 조사됐다. A씨는 경찰 조사에서 “스트레스를 풀려고 했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.