‘최대 격전지’ 전북, 투표율에 영향줄까

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세줄 요약 6·3 지방선거 사전투표가 시작되며 최대 격전지 전북의 투표율에 관심이 모인다. 전북은 지난 지방선거에서 투표율이 낮았지만, 올해는 이원택·김관영 후보의 접전으로 선거 열기가 높아져 예년보다 투표율이 오를 수 있다는 전망이 나온다. 전북, 최대 격전지 부상과 투표율 관심 확대

과거 지방선거 낮은 투표율, 사전투표도 부진

이원택·김관영 접전으로 선거 열기 상승

이미지 확대 투표 이지미컷. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 투표 이지미컷. 서울신문 DB

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6·3 전국동시지방선거 사전투표가 시작된 가운데 최대 격전지로 꼽힌 전북지역의 투표율에 관심이 쏠린다.29일 선관위 통계에 따르면 4년 전 8회 지방선거에서 전북지역 투표율은 48.6%로 광주(37.7%), 대구(43.2%)에 이어 세 번째로 낮았다.특히 사전투표율은 19·20 대선과 21·22 총선에서 30%를 넘긴 것과 달리 7·8회 지방선거에선 각각 27.81%, 24.41%에 머물렀다.그러나 올해는 민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보의 치열한 경합이 벌어지면서 상황이 달라졌다.민주당 후보의 당선이 당연시 됐던 예전과 달리 각종 여론조사에서 두 후보간 치열한 접전이 이어지면서 전국적으로 관심이 쏠렸고, 자연스레 선거에 대한 관심도 높아진 모습이다.이에 따라 예년보다 투표율이 큰 폭으로 오를 것이라는 전망도 나온다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 9시 기준 전북지역 사전투표율은 3.16%로 전남(4.12%) 다음으로 높았다.