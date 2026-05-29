광주관광공사, 지역 관광기업 ‘AI 실무인재’ 양성 시동

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AI 활용 관광상품 기획·홍보 콘텐츠 제작 등 6회 과정 운영

수료 기업 3곳에 콘텐츠 제작비 500만원씩…멘토링도 연계

이미지 확대 광주 디지털 관광 인재양성 교육 포스터. 광주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주 디지털 관광 인재양성 교육 포스터. 광주관광공사 제공

세줄 요약 광주관광공사가 6월 15일부터 7월 21일까지 지역 관광기업과 종사자를 위한 ‘광주 디지털 관광 인재 양성 교육’을 진행한다. 생성형 AI 실무와 관광 콘텐츠 제작을 함께 익히는 실습형 과정이며, 수료 기업에는 콘텐츠 제작 지원도 이어진다. 광주관광공사, 관광기업 AI 인재 양성 교육 운영

대표·실무자 대상, 생성형 AI 실습 중심 구성

수료 기업 3곳, 콘텐츠 제작 지원금과 멘토링 제공

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광주관광공사가 지역 관광기업과 관광업 종사자의 디지털 전환을 돕기 위해 생성형 AI 실무 교육과 콘텐츠 제작 지원을 연계한 인재 양성 프로그램을 운영한다고 29일 밝혔다.공사는 오는 6월 15일부터 7월 21일까지 ‘광주 디지털 관광 인재 양성 교육’을 진행한다. 이번 교육은 관광 현장에서 AI와 디지털 기술을 바로 활용할 수 있도록 실습 중심으로 설계됐다. 지역 관광기업의 경쟁력을 높이고 디지털 혁신 기반을 넓히는 것이 목표다.교육은 모두 6회 과정으로, 1회차는 이틀 동안 진행되며 2회차부터는 매주 화요일 오후에 열린다. 한국관광공사와 함께 진행하는 1~2회차는 AI를 활용한 의사 결정을 위한 대표·경영진이 대상이다. 생성형 AI기반 관광산업의 흐름과 AI 리터러시, AX 전환 성공 사례를 통한 도입 전략 수립 등을 다룰 예정이다.3회차부터는 실무자 과정으로 구성됐다. AI 기반 관광상품 기획, AI 활용 SNS 홍보 콘텐츠 제작, 고객 응대와 CRM 마케팅 자동화, 업무 효율화 등이 주요 내용이다. 챗GPT, 제미나이, 감마, 캔바 AI 등 생성형 AI 도구를 활용한 실습도 포함됐다. 현업 종사자가 교육 내용을 실제 업무에 적용할 수 있도록 한 점이 특징이다.교육 이후에는 수료생을 대상으로 ‘AX·DX 콘텐츠 제작 지원 프로그램’도 운영한다. 광주관광공사가 수료 기업 가운데 3곳을 선발해 기업별 500만원 규모의 콘텐츠 제작 지원금을 지급하며, 선정 기업은 스마트 기업과 매칭돼 멘토링을 받으며 실제 콘텐츠를 제작하게 된다.참가 대상은 광주 지역 관광기업과 관광업 종사자이며, 전체 6회 교육 중 4회 이상 수강하면 수료 요건을 충족한다. 참가 신청은 6월 10일까지 접수 가능하며, 자세한 내용은 광주관광기업지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.정재영 광주관광공사 사장은 “지역의 관광인재 양성을 위한 단발성 교육에 그치지 않도록 교육부터 콘텐츠 제작 지원까지 이어지는 지원 체계를 마련했다”며 “광주 관광기업이 AI를 기반으로 한 스마트 경영 주체로 성장할 수 있도록 실질적인 토대를 만들어 가겠다”고 말했다.