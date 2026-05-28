평균보다 두 배 빠른 K온난화… 5년 안에 ‘사상 최악 폭염’ 온다

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세계 기온 평균 0.74도 상승할 때

한국은 1.48도 상승할 거라 예측

5년 내 ‘가장 더운 해’ 올 확률 86%

주말 여름 더위 ‘성큼’… 최고 33도

이미지 확대 ‘5월의 여왕’ 장미, 온난화에도 왕좌 지킬까 전국 곳곳에 내린 비가 그친 28일 경기 부천시 백만송이장미원을 찾은 관람객들이 만개한 장미를 감상하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘5월의 여왕’ 장미, 온난화에도 왕좌 지킬까 전국 곳곳에 내린 비가 그친 28일 경기 부천시 백만송이장미원을 찾은 관람객들이 만개한 장미를 감상하고 있다.

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세줄 요약 세계기상기구는 올해부터 2030년 사이 역대 가장 더운 해가 나올 가능성이 크다고 봤다. 한국은 향후 5년 평균기온이 평년보다 1.48도 높아 세계 평균의 2배 수준으로 오를 전망이라, 지난해처럼 온열질환과 사망자가 급증한 폭염이 다시 올 수 있다는 우려가 커진다. 5년 내 역대 최악 폭염 가능성 제기

한국 온난화 속도, 세계 평균의 2배

지난해 폭염 피해 재현 우려 확산

2026-05-29 10면

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기후 변화에 따라 향후 5년내 전세계적으로 역대 가장 더운 해가 엄습할 것이란 전망이 나왔다. 특히 우리나라는 기온 상승 폭이 세계 평균보다도 2배 가팔라, 폭염 사망자가 30명에 육박한 지난해 무더위가 재현되는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다.28일 세계기상기구(WMO)가 공개한 전세계 기후 업데이트 보고서에 따르면, 올해부터 2030년 사이 가장 더운 해가 올 것으로 예측됐다. 보고서는 전세계적으로 가장 더웠던 해로 기록된 2024년보다 더 더워질 확률은 86%이며, 가장 유력한 해로 내년을 꼽았다. 2024년은 전 지구 표면 기온이 산업화 이전(1850~1900년)과 비교해 1.55도 높았다.이러한 가운데 기상청은 향후 5년간 우리나라 평균 기온이 최근 30년 평년 기온보다 1.48도 높을 것으로 예측하면서 한반도 무더위에 대한 우려가 나오고 있다. 같은 기간 세계 평균 기온 상승치는 0.74도로 예측돼 우리나라 온난화 속도가 2배나 가파른 것으로 분석됐다. 우리나라 기온 상승세는 동아시아 지역 평균(1.29도 상승)보다도 높은 것으로 나타났다.한반도 온난화 속도가 가팔라지면서 우리나라에서 가장 더웠던 여름으로 기록된 지난해와 같은 극심한 온열질환 피해가 재현될 것이라는 불안감도 커지고 있다. 지난해 우리나라 여름철(6~8월) 평균 최고기온은 30.7도로 역대 1위를 기록했다. 폭염으로 인한 온열질환자는 4460명, 사망자도 29명이나 속출했다.전 세계적으로는 향후 5년 중 적어도 한 해의 평균기온이 산업화 이전과 비교해 1.5도를 넘어설 확률은 91%로 예측됐다. ‘산업화 이전 대비 1.5도’는 지구 온난화의 방어선 기준이다. 2026년~2030년 5년 전체의 평균기온이 1.5도를 초과할 가능성은 기존 70%에서 75%로 올랐다.북극권을 중심으로 한 기상이변 데이터는 더욱 심각한 수준이다. WMO는 향후 5년간 겨울철(11월~3월) 북극의 평균기온이 평년보다 2.8도 높을 것으로 예측했다. 이는 전 지구 평균기온 상승 폭보다 3.5배 이상 가파른 수치다. 온난화 격화로 인해 북반구 고위도 지역의 겨울철 강수량이 평년보다 크게 늘어나는 등 지구 전역의 기후 패턴도 요동칠 것으로 분석됐다.한편, 주말을 앞둔 29일부터 본격적인 초여름 더위가 시작된다. 29일 전국 아침 최저기온은 13~19도, 낮 최고기온은 22~28도로 예보됐다. 토요일인 30일 낮 최고기온은 25~32도로 전날보다 기온이 오르기 시작한다. 일요일인 31일에도 낮 최고기온이 27~33도까지 상승하며 다음 주까지 더위가 이어지겠다.