청라하늘대교서 작업자 바다로 추락…해경, 13분 만에 구조

세줄 요약 인천 청라하늘대교 보행데크에서 철근 정리작업을 하던 60대 남성이 7~8m 아래 바다로 추락했다. 동료가 던진 줄사다리를 붙잡고 버티던 그는 신고 13분 만에 도착한 해경 경비함정에 의해 구조됐다. 약간의 저체온증만 호소했고 건강은 양호했다. 청라하늘대교 보행데크 작업 중 추락

동료 줄사다리로 버티며 구조 대기

해경, 신고 13분 만에 신속 구조

이미지 확대 해경이 바다에 빠진 작업자를 구조하고 있다. 인천해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 해경이 바다에 빠진 작업자를 구조하고 있다. 인천해양경찰서 제공

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인천 청라하늘대교에서 작업을 하던 중 바다에 추락한 60대 남성이 해경의 발 빠른 대처로 무사히 구조됐다.인천해양경찰서는 28일 오전 청라하늘대교 인근 해상에 추락한 60대 남성 작업자 A씨를 신속하게 구조했다고 밝혔다.A씨는 이날 오전 8시 34분쯤 청라하늘대교 친수공간인 보행데크에서 철근 정리작업을 하던 중 7~8m 아래 바다로 추락했다. 목숨이 위태로운 상황에서 A씨는 같이 작업을 하던 동료가 던져준 줄사다리를 붙잡아 간신히 버티고 있었다.신고를 접수한 해경은 경비함정을 현장에 급파, 바다에 빠진 채 줄사다리에 의지하고 있던 A씨를 무사히 구조했다. 해경이 구조를 완료한 시간은 신고 접수 13분 만이다.A씨는 약간의 저체온증을 호소했으나 건강 상태는 양호한 것으로 확인됐다. 해경은 A씨를 전용부두로 이송한 뒤 119구급대에 인계했다.박대중 구조대장은 “A씨가 구명조끼를 착용하고 있어 해상에서 버틸 수 있었다”며 “신속하게 구조해 다행”이라고 말했다.