“삼춘들이 간다”… 제주어로 읽어주는 동화 들어볼래

제주 한라도서관, 어린이집·복지기관 찾아가는 제주어 독서활동 운영

35명 어르신 활동가 참여… 9월까지 39개 기관서 제주어·전통문화 전수

이미지 확대 제주 올레길에서 만난 제주사투리. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주 올레길에서 만난 제주사투리. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 한라도서관이 6월 11일부터 도내 어린이집과 사회복지기관을 찾아가 제주어 동화를 읽어주는 ‘어르신이 들려주는 제주어 이야기’를 운영한다. 제주어 보전과 세대 간 문화 전승을 위해 양성과정을 수료한 35명의 어르신 활동가가 참여한다. 제주어 익힌 어르신, 찾아가는 동화 읽기 운영

어린이집·복지기관 대상, 39개 기관 72회차 확정

제주어 보전과 세대 공감, 문화 전승 기대

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“무신거 경 세경베리멘?(뭘 그렇게 한 눈 팔고 있니?)”올레길 3코스를 돌다가 마주한 제주 사투리다. 제주 출신도 무슨 뜻인지 갸웃할 정도로 생경한 제주어다. 제주어를 익힌 어르신들이 직접 아이들을 찾아가 동화를 읽어주고 제주 문화를 들려주는 세대 공감형 독서 프로그램이 본격 운영된다.제주도 한라도서관은 오는 6월 11일부터 도내 어린이집과 사회복지기관을 대상으로 찾아가는 제주어 독서활동 프로그램인 ‘어르신이 들려주는 제주어 이야기’를 운영한다고 28일 밝혔다.이번 프로그램은 제주어 보전과 세대 간 문화 전승을 위해 마련됐다. 참여 어르신들은 한라도서관이 2021년부터 운영해 온 ‘제주어 이야기 독서활동가 양성과정’을 수료한 전문 활동가들이다. 단순 자원봉사를 넘어 체계적인 교육을 받은 문화 전수자라는 점에서 의미가 크다.이들은 동화 구연과 독서 지도, 제주어 표현 교육 등을 익히며 전문성을 키워왔다. 프로그램에서는 아이들에게 제주어 동화를 읽어주고 제주 고유의 생활문화와 정서를 쉽고 친근하게 전달할 예정이다.한라도서관은 지난 4월 도내 어린이집과 사회복지기관을 대상으로 참여 기관을 모집했으며, 영지학교와 공립 도평어린이집 등 모두 39개 기관, 72회차 운영을 확정했다.프로그램에는 총 35명의 어르신 활동가가 참여한다. 이들은 2명씩 18개 팀으로 나뉘어 오는 6월 11일 영지학교를 시작으로 9월 23일까지 약 4개월 동안 각 기관을 순회하며 활동하게 된다.도서관 측은 이번 사업이 아이들에게는 제주어에 대한 친밀감과 지역문화에 대한 자긍심을 심어주고, 신중년 세대에는 사회 참여와 역량 발휘의 기회를 제공하는 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.한지운 한라도서관장은 “체계적인 양성과정을 거친 어르신 독서활동가들이 참여하는 만큼 프로그램의 완성도와 만족도가 높을 것으로 기대한다”며 “아이들이 제주어와 지역문화를 자연스럽게 접할 수 있도록 안전하고 내실 있게 운영해 나가겠다”고 말했다.