충북교육청 학교 15곳에 학교안전보안관 배치

세줄 요약 충북교육청이 도내 시범학교 15곳에 학교안전보안관 배치를 완료했다. 퇴직 경찰관 9명, 소방관 3명, 군인 3명이 하루 4시간30분씩 활동하며 등하교 안전 지원, 취약 시간대 순찰, 학교 위기 초기 대응을 맡는다. 도내 시범학교 15곳에 안전보안관 배치 완료

퇴직 경찰·소방·군인 15명 현장 투입

등하교 안전 지원과 위기 초기 대응 담당

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충북도교육청은 도내 시범 학교 15곳에 학교안전보안관 배치를 마무리했다고 28일 밝혔다.학교안전보안관의 주요 임무는 학생들의 등·하교 안전 지원, 취약 시간대 순찰, 학교 위기 상황 초기 대응 등이다.이번에 배치된 학교안전보안관은 현장 경험이 풍부한 퇴직 경찰관 9명, 퇴직 소방관 3명, 퇴직 군인 3명 등이다.자원봉사자 신분인 이들은 하루 4시간 30분 근무하고 활동비로 하루 기준 4만원을 받는다.시범 운영 학교는 청주 10곳, 옥천 1곳, 진천 2곳, 음성 1곳, 단양 1곳 등이다.도교육청은 신청 학교 가운데 학교폭력과 교육활동 침해 사례 발생 빈도, 학교안전보안관 지원자 거주지 등을 고려해 시범 학교를 선정했다.도교육청 관계자는 “먼저 학교보안관을 배치한 학교들을 살펴보니 학생 안전 강화, 교직원 업무 경감, 학교 위기 대응력 향상 등에서 높은 만족도를 보이고 있다”며 “내년에 사업을 확대할 예정”이라고 밝혔다.