10주년 경기도 지하철서재, ‘지역 서점 추천도서 코너’·‘릴레이 책 속 한 구절’ 전시

이미지 확대 경기도 지하철서재 동천역 지역서점 전시. 경콘진 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기도 지하철서재 동천역 지역서점 전시. 경콘진 제공

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기콘텐츠진흥원(원장 탁용석, 경콘진)과 느티나무재단이 운영하는 경기도 지하철서재가 올해로 10주년을 맞아 ‘지역 서점 추천도서’ 코너와 ‘릴레이 책 속 한 구절’ 등 다양한 기념 전시 및 행사를 진행한다.경기도 지하철서재는 역사 내에 다양한 도서를 비치하고 문턱 없이 도서 열람과 대출 서비스를 제공하는 사업이다. 2016년 신분당선 2차 개통과 함께 동천역 ‘열린 도서관’으로 시작됐다. 신분당선 운영사인 네오트랜스가 공간을 제공하고 경기도와 경콘진이 지원하고 있다. 현재 신분당선 정자역, 동천역, 광교중앙역과 남양주 진접역까지 총 4곳에서 운영 중이다.올해는 상·하반기 각 9곳씩, 총 18곳의 지역 서점 추천도서 코너를 운영할 예정이다. 상반기 참여 서점은 ▲정자역의 ‘모멘츠(안양)’, ‘빈칸놀이터(용인)’, ‘사각사각책방(의왕)’ ▲동천역의 ‘책방 마음이음(수원)’, ‘북살롱벗(용인)’, ‘탐조책방(수원)’ ▲광교중앙역의 ‘모퉁이책방(화성)’, ‘잘될 거야, 책방(동두천)’, ‘좋은 날의 책방(성남)’으로 9곳이다.이와 함께 10주년을 기념해 이용자 참여형 전시인 ‘릴레이 책 속 한 구절’도 운영된다. 무인으로 운영되는 특성상 이용자 간 만남이 어려운 점을 고려해 책을 매개로 도민들이 서로 연결될 수 있도록 기획됐다. ‘릴레이 책 속 한 구절’ 전시는 연말까지 이어진다.