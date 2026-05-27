강기정 시장 “오월정신 훼손 또다시 없도록 엄중대응”

46주년 5·18민주화운동 부활제 참석…오월영령 정신계승 다짐

“진실규명과 5·18 헌법 전문 수록 통해 왜곡과 폄훼 근절할 것”

이미지 확대 강기정 광주시장이 27일 광주 5·18민주광장에서 진행된 ‘5·18민주화운동 부활제’에 참석, 구호를 외치고 있다. 광주광역시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강기정 광주시장이 27일 광주 5·18민주광장에서 진행된 ‘5·18민주화운동 부활제’에 참석, 구호를 외치고 있다. 광주광역시 제공

세줄 요약 강기정 광주시장은 5·18 부활제에서 대기업의 혐오 마케팅으로 역사와 민주주의가 위협받고 있다며, 오월정신 훼손 시도에 끝까지 엄중 대응하겠다고 밝혔다. 발포명령자와 행방불명자 진실 규명, 5·18 정신의 헌법 전문 수록도 촉구했다. 5·18 부활제서 오월정신 훼손 엄중 대응 천명

대기업 혐오 마케팅에 역사·민주주의 위협 지적

발포명령자·행방불명자 진실 규명과 헌법 수록 촉구

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강기정 광주시장이 “오월영령들과 수많은 시민이 피땀 흘려 일궈온 민주화 역사를 부정하고, 오월정신을 훼손하는 시도가 다시 없도록 마지막까지 엄중히 대응하겠다”고 천명했다.강 시장은 27일 오후 5·18민주광장에서 열린 ‘제46주년 5·18민주화운동 부활제’에 참석해 “최근 대기업의 혐오 마케팅으로 5·18의 역사와 대한민국 민주주의가 위협받는 일이 또다시 벌어졌다”며 이같이 밝혔다.강 시장은 “발포명령자와 행방불명자에 대한 진실을 밝히고 5·18정신을 헌법 전문에 반드시 새겨 5·18에 대한 왜곡과 폄훼를 근절하겠다”며 “국회는 개헌과 입법으로, 정부는 철저한 수사와 진상규명으로 책임을 다할 것을 다시 한번 촉구한다”고 강조했다.강 시장은 이어 “‘우리는 오늘 패배하지만 내일의 역사는 우리를 승리자로 만들 것’이라는 윤상원 열사의 말씀대로 5·18은 민주주의의 상징이 되었고 광주는 민주·인권·평화의 도시로 꽃피웠다”며 “앞으로도 우리는 고립과 아픔의 5·18을 희망의 오월로, 세계 속의 오월로 우뚝 세우겠다”고 다짐했다.강 시장은 또 “고립과 죽음의 공포 속에서도 인간의 존엄과 민주주의를 포기하지 않았기에 우리의 항쟁은 승리의 역사가 돼 오늘날에도 끊임없이 되살아나고 있다”고 되새기고 “오월의 광주시민들, 46년 동안 5·18과 함께 해온 모든 분들 덕분”이라며 감사를 표시했다.