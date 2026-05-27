부산 방문한 박근혜 전 대통령…“박형준 믿는다, 박민식에 기회 달라”

세줄 요약 박근혜 전 대통령이 부산 기장시장을 찾아 6·3 지방선거 국민의힘 후보 지원 유세에 나섰다. 박형준 부산시장 후보와 박민식 후보를 언급하며 부산 발전과 나라를 지킬 기회를 달라고 시민들에게 호소했다. 박근혜 전 대통령 부산 기장시장 방문

박형준·박민식 등 국민의힘 후보 지원

부산 발전·나라 지킬 기회 호소

이미지 확대 인사하는 박근혜 박근혜 전 대통령이 27일 오후 부산 기장군 기장시장에서 국민의힘 박형준 부산시장 후보, 박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보와 동행하며 시민에게 인사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인사하는 박근혜 박근혜 전 대통령이 27일 오후 부산 기장군 기장시장에서 국민의힘 박형준 부산시장 후보, 박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보와 동행하며 시민에게 인사하고 있다. 연합뉴스

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박근혜 전 대통령이 27일 부산을 찾아 시민들에게 6·3 지방선거에 출마한 국민의힘 후보들을 지지해달라고 호소했다.박 전 대통령은 이날 기장군 기장시장을 방문해 국민의힘 후보 지원 유세에 나섰다. 이날 오후 5시 20분쯤 기장시장에 도착하자 미리 모여 있던 지지자와 시민 수백 명이 박수치며 큰 소리로 환호했다.박 전 대통령은 박형준 부산시장 후보, 박민식 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보, 정명시 기장군수 후보, 정동만 국민의힘 부산시당 위원장 등과 20여 분간 동행하며 도보로 기장시장을 누볐다.회색 점퍼에 청바지를 입은 박 전 대통령은 인파에 둘러싸여 이동하면서 밝은 미소로 시민에게 인사를 건네고 손을 마주치기도 했다.유세를 마친 박 전 대통령은 “자갈치시장과 구포시장에도 가보고 싶었는데, 여건상 가지 못해 아쉽다. 그래도 기장시장에서 시민 여러분의 모습을 보면서 아쉬움을 달랠 수 있었다”고 말했다. 그러면서 “박형준 후보는 그동안 부산을 위해 많은 일을 해온 것으로 안다. 앞으로도 부산의 더 큰 발전을 위해 계속해서 많은 일들을 해주실 것으로 믿는다”고 강조했다.박민식 후보에 대해서는 “박민식 후보의 아버님께서 베트남 전쟁에 참전하셨다가 전사하신 것으로 알고 있다”며 “나라를 지키는 일보다 더 중요한 일이 세상에 어디 있겠느냐”고 말했다. 이어 “여러분이 박민식 후보에게 봉사할 기회를 주신다면 박 후보도 이 나라를 지켜나갈 것으로 생각한다”고 덧붙였다.박형준 후보는 “박 전 대통령의 부산 방문이 흩어진 보수의 마음을 다시 하나로 모으는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.박 전 대통령이 부산을 찾은 건 지난해 6월 2일 범어사 방문 이후 약 1년 만이다. 박 전 대통령은 이날 부산 방문에 앞서 경남 진주, 울산, 양산을 차례로 들러 국민의힘 후보 지원 유세를 벌였다.