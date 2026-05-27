1000만원으로 4억 꿀꺽…검찰, ‘밈 코인’ 사기 일당 기소

가상자산이용자보호법 위반 등 5명 기소

26시간만 가격 약 1000배…9억원 피해

이미지 확대 서울남부지검은 27일 밈 코인 거래 과정에서 가격을 조작한 일당 3명 중 2명을 구속 기소하고 1명을 불구속 기소했다고 27일 밝혔다. 사진은 2020년 10월 21일 서울 양천구에 위치한 서울남부지검의 모습. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 서울남부지검은 27일 밈 코인 거래 과정에서 가격을 조작한 일당 3명 중 2명을 구속 기소하고 1명을 불구속 기소했다고 27일 밝혔다. 사진은 2020년 10월 21일 서울 양천구에 위치한 서울남부지검의 모습. 뉴스1

세줄 요약 검찰이 탈중앙화거래소 사각지대를 노려 밈 코인을 발행한 뒤 허위 호재를 퍼뜨려 가격을 띄우고 전량 매도한 일당을 기소했다. 이들은 SNS 팔로워와 공지를 조작해 투자자를 속였고, 6000여 명이 매수해 256명이 9억원 피해를 봤다. DEX 사각지대 노린 밈 코인 발행과 러그풀 기소

허위 공시·팔로워 조작으로 투자자 매수 유도

1000만원으로 4억원 부당이득, 9억원 피해 발생

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탈중앙화거래소(DEX)의 사각지대를 노려 ‘밈 코인’을 발행한 뒤 허위 공시로 투자금을 가로챈 일당을 검찰이 재판에 넘겼다.서울남부지검 가상자산범죄 합동수사부(부장 김용제)는 밈 코인 거래 과정에서 가격을 조작한 혐의로 인플루언서 A씨 등 2명을 구속 기소하고 1명을 불구속 기소했다고 27일 밝혔다. 주범의 도피를 도운 조력자 2명도 불구속 상태로 재판에 넘겨졌다.A씨 등은 지난해 1월 31일부터 2월 2일까지 밈 코인 플랫폼인 ‘펌프닷펀’에서 코인을 발행한 뒤 허위 호재를 유포해 가격을 띄우고 물량을 전량 매도하는 이른바 ‘러그풀’ 범행을 저지른 혐의를 받는다. 검찰에 따르면 이들은 사회관계망서비스(SNS)의 팔로워 수를 조작하고 거짓 공지를 올려 대형 호재가 있는 것처럼 위장했다.이 과정에서 인플루언서 A씨는 자신이 발행세력이라는 사실을 숨긴 채 제3자인 것처럼 행세하며 매수를 추천했다. 또 다른 공범은 다수의 지갑으로 코인을 분산하며 계획 은폐를 시도했다.일당의 허위 홍보로 코인 가격은 출시 26시간 만에 최초 거래 시세 대비 약 1000배 급등했다. 이로 인해 6000여명의 투자자가 코인을 매수했으며, 이 중 256명이 총 9억원 상당의 피해를 본 것으로 조사됐다. 검찰에 따르면 일당은 약 1000만원의 범행자금으로 30시간 만에 약 4억원의 부당이득을 챙겼다.이 사건은 당초 피해자의 고소로 경찰 수사가 진행됐으나, ‘피의자 성명불상’으로 수사가 중지된 상태였다. 이후 검찰이 금융위원회의 고발을 단서로 합동 수사를 전개해 기소에 이르렀다.검찰은 “시장 조작에 제공된 원금 등 가상자산을 압수하고, 추징보전을 통해 부당이득 환수 조치를 마쳤다”며 “규제 사각지대였던 탈중앙화거래소를 통해 이루어진 가상자산 범죄를 사법처리한 최초 사례이기도 하다”고 강조했다.