법무법인 세종, 이창희 전 국방기술품질원장 영입

세줄 요약 법무법인 세종이 이창희 전 국방기술품질원장을 고문으로 영입했다. 이 전 원장은 육군과 방위사업청, 국방개혁위원회 등에서 국방획득제도 개선과 방위사업 제도 발전을 이끌었고, 세종은 방산·국방 자문 역량을 강화할 계획이다. 세종, 이창희 전 국방기술품질원장 고문 영입

국방획득·방위사업 제도 개선 경험 보유

방산·국방팀, K-방산 수요 대응 강화

이미지 확대 이창희 법무법인 세종 고문 법무법인 세종이 27일 이창희 전 국방기술품질원 원장을 고문으로 영입했다고 밝혔다. 닫기 이미지 확대 보기 이창희 법무법인 세종 고문 법무법인 세종이 27일 이창희 전 국방기술품질원 원장을 고문으로 영입했다고 밝혔다.

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법무법인 세종(대표 오종한)이 27일 이창희 전 국방기술품질원 원장을 고문으로 영입했다고 밝혔다.이 전 원장은 육군사관학교 40기로 임관한 후 약 34년간 육군 보병장교, 육군 전방부대 참모, 대대장 등을 거친 후 2004년 국무총리실 산하 국방획득제도개선단 간사로서 국방획득제도 개선방안 수립, 정부조직법 개정 및 방위사업법 제정 과정에 참여했다. 방위사업청 출범 이후에는 비서실장, 전략혁신기획단 부단장, 획득정책과장 등 주요 직책을 거치며 방위사업 제도 발전을 이끌었다.전역 후에는 국방개혁위원회 부위원장 및 간사로서 정부의 국방개혁 정책 수립과 추진에 참여했으며 제5대 국방기술품질원 원장을 역임했다.오종한 세종 대표변호사는 “이창희 고문은 방위력 개선을 포함한 방산·국방 주요 현안에 대해 깊이 있는 통찰력과 실무 경험을 겸비한 전문가”라며 “최근 K-방산 수출이 본격화되는 등 방산·국방 산업을 둘러싼 법률 수요가 고도화되는 가운데 전략적·통합적 솔루션을 제공해 나가겠다”고 밝혔다.세종의 ‘방산·국방팀’은 초대 공군검찰단장을 역임한 김영훈 변호사(사법연수원 37기)를 필두로 국방재정 및 국방조달 분야 전문가인 이재익 고문, 해군참모총장을 역임한 김정수 고문, 방위사업청 항공기사업부장을 지낸 강중희 고문 등으로 구성돼 있다.