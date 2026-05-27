보도블록에 여행정보가 쏙…강릉시, QR코드 삽입

세줄 요약 강릉시가 강릉역, 옥가로, 월화거리 일원 보도블록에 관광정보 QR코드를 넣어 도보여행 코스와 중앙시장 동선, 주변 상점 정보를 스마트폰으로 제공했다. 따라가기 기능과 AR 안내도 지원해 관광 편의를 높였다. 강릉역·옥가로·월화거리 QR보도블록 설치

도보 코스·중앙시장 동선·상점 정보 제공

AR·버스 노선 안내로 관광 편의 강화

이미지 확대 강원 강릉시는 강릉역, 옥가로, 월화거리 보도블록에 관광 정보를 담은 QR코드를 삽입했다. 강릉시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 강릉시는 강릉역, 옥가로, 월화거리 보도블록에 관광 정보를 담은 QR코드를 삽입했다. 강릉시 제공

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강원 강릉시는 관광객 편의를 돕기 위해 보도블록에 관광 정보를 담은 QR코드를 삽입했다고 27일 밝혔다. QR코드 보도블록은 많이 찾는 강릉역, 옥가로, 월화거리 일원에 설치됐다.QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 강릉역에서 옥가로, 월화거리로 이어지는 도보여행 코스를 볼 수 있다. 월화거리와 중앙시장 내부 동선도 자세하게 안내한다.특히 ‘따라가기’ 버튼을 누르면 지도를 보며 이동 거리와 시간을 확인할 수 있다. 주변 음식점, 카페 등의 상점도 지도에 나타난다. 또 실제 거리를 AR(증강현실)로 구현하며 직관적으로 관광객의 이해를 돕는다.QR코드 보도블록은 강릉역을 출발해 주요 관광지로 이동하는 버스 노선과 정류장 위치, 소요 시간 등도 제공하기도 한다.시는 QR코드 보도블록을 통해 도보 여행객이 늘어 도심 상권이 활성화할 것으로 기대하고 있다.엄금문 시 관광정책과장은 “QR코드 보도블록은 단순한 길 안내를 넘어 도보형 관광 콘텐츠다”며 “앞으로도 디지털 기반 관광 서비스를 확대해 관광 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.