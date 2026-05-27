용도 유연화·개발기한 완화…서울시, 상암 DMC 용지 2차 공고

홍보관 6월 26일, 교육·첨단 8월 25일까지 공모
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서울 상암 디지털미디어시티(DMC) 내 교육·첨단용지와 홍보관용지 위치도.
서울시 제공
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서울시가 공급 조건을 완화해 민간 개발 자율성을 높인 상암 디지털미디어시티(DMC) 내 교육·첨단용지와 홍보관용지에 대한 2차 공급공고를 28일부터 실시한다. 올해 1차 공고 후 부동산 개발업계 의견과 시장 여건을 반영했다. 2033~2034년까지 준공 목표다.
교육·첨단용지는 지정용도 세부비율 중 기존 ‘교육연구시설 또는 방송국 50% 필수’ 규정을 삭제한다. 교육연구시설·업무시설·문화 및 집회시설·방송국 등 지정용도를 합산해 전체 연면적의 70% 이상만 충족하면 되도록 완화했다.
홍보관용지는 설계와 공간의 활용성을 높였다. 추가 공급 조건인 서측 경계 이격 기준을 ‘15m 이상’에서 ‘충분한 거리’로, 저층부 개방 기준을 ‘3개층 이상’에서 ‘개방성을 확보할 수 있는’ 수준으로 조정한다. 두 용지 모두 기존 ‘착공 후 3년 이내’에서 ‘착공 후 5년 이내’로 개발기간도 완화한다.
서울시의회 더불어민주당, 서소문고가차도 붕괴 사고 희생자 애도 및 안전 대책 마련 촉구
서울시의회 더불어민주당은 지난 26일 서소문고가차도 철거 현장에서 발생한 안타까운 붕괴 사고와 관련해, 불의의 사고로 목숨을 잃은 희생자분들께 깊은 애도를 표하며 다음과 같이 공식 논평을 발표했다. 시의회 민주당은 이번 참사를 철저히 규명하고 행정 당국의 책임 있는 자세를 촉구하는 한편, 안전한 서울을 만들기 위한 전면적인 대책 마련에 나설 방침이다. 다음은 서울시의회 더불어민주당 박수빈 대변인 논평 전문 어제(26일) 오후 2시 30분경 서소문고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴사고로 3명의 사망자와 3명의 부상자 등 6명의 안타까운 인명피해가 발생했습니다. 서울시의회 더불어민주당(대표의원 성흠제)은 이번 사고로 유명을 달리하신 희생자분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 또한 부상자 여러분의 빠른 회복을 진심으로 기원합니다. 서울시와 관계 당국은 가용 가능한 모든 장비와 인력을 총동원해 추가 피해가 발생하지 않도록 신속한 사고 수습에 나서주시기를 바랍니다. 시민 안전을 최우선에 두고 빠른 현장 수습에 총력을 다해야 할 것입니다. 이번 사고는 대규모 도심 인프라의 철거 과정에서 발생한 중대한 안전사고입니다. 서울시는 사고
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교육‧첨단 용지는 일반상업지역으로 용적률은 최대 800%, 건축가능 높이는 86m까지 허용된다. 홍보관 용지는 용적률은 최대 800%, 건축 가능 높이는 최대 60m까지 허용된다. 교육·첨단용지는 8월 25일까지, 홍보관 용지는 6월 26일까지 공모를 진행한다. 입찰은 한국자산관리공사 온비드(인터넷 입찰시스템)으로 진행한다. 감정평가액 이상 최고가 입찰자를 낙찰자로 선정한다.
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