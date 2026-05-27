용도 유연화·개발기한 완화…서울시, 상암 DMC 용지 2차 공고

홍보관 6월 26일, 교육·첨단 8월 25일까지 공모

이미지 확대 서울 상암 디지털미디어시티(DMC) 내 교육·첨단용지와 홍보관용지 위치도.

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서울시가 공급 조건을 완화해 민간 개발 자율성을 높인 상암 디지털미디어시티(DMC) 내 교육·첨단용지와 홍보관용지에 대한 2차 공급공고를 28일부터 실시한다. 올해 1차 공고 후 부동산 개발업계 의견과 시장 여건을 반영했다. 2033~2034년까지 준공 목표다.교육·첨단용지는 지정용도 세부비율 중 기존 ‘교육연구시설 또는 방송국 50% 필수’ 규정을 삭제한다. 교육연구시설·업무시설·문화 및 집회시설·방송국 등 지정용도를 합산해 전체 연면적의 70% 이상만 충족하면 되도록 완화했다.홍보관용지는 설계와 공간의 활용성을 높였다. 추가 공급 조건인 서측 경계 이격 기준을 ‘15m 이상’에서 ‘충분한 거리’로, 저층부 개방 기준을 ‘3개층 이상’에서 ‘개방성을 확보할 수 있는’ 수준으로 조정한다. 두 용지 모두 기존 ‘착공 후 3년 이내’에서 ‘착공 후 5년 이내’로 개발기간도 완화한다.교육‧첨단 용지는 일반상업지역으로 용적률은 최대 800%, 건축가능 높이는 86m까지 허용된다. 홍보관 용지는 용적률은 최대 800%, 건축 가능 높이는 최대 60m까지 허용된다. 교육·첨단용지는 8월 25일까지, 홍보관 용지는 6월 26일까지 공모를 진행한다. 입찰은 한국자산관리공사 온비드(인터넷 입찰시스템)으로 진행한다. 감정평가액 이상 최고가 입찰자를 낙찰자로 선정한다.