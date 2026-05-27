[속보] LG전자 마곡업무센터 2명 흉기 피습…용의자 DMC역서 긴급체포

경찰, 특수상해 혐의 적용
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(서울=뉴스1) 박정호 기자 = 27일 서울시 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원들이 드나들고 있다. 이날 LG전자 마곡업무센터에서 칼부림 사건이 발생해 2명이 각각 칼에 찔려 병원으로 이송됐다.
서울 강서구 LG전자 사무실에서 칼부림 사건이 발생해 경찰이 용의자를 긴급체포했다.
경찰과 소방당국에 따르면 27일 오전 11시 18분쯤 LG전자 마곡업무센터 2층에서 50대 남성과 40대 남성이 흉기에 찔린 채 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 이들은 각각 옆구리와 팔에 상해를 입고 병원으로 이송됐다. 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
서울시의회 더불어민주당, 서소문고가차도 붕괴 사고 희생자 애도 및 안전 대책 마련 촉구
서울시의회 더불어민주당은 지난 26일 서소문고가차도 철거 현장에서 발생한 안타까운 붕괴 사고와 관련해, 불의의 사고로 목숨을 잃은 희생자분들께 깊은 애도를 표하며 다음과 같이 공식 논평을 발표했다. 시의회 민주당은 이번 참사를 철저히 규명하고 행정 당국의 책임 있는 자세를 촉구하는 한편, 안전한 서울을 만들기 위한 전면적인 대책 마련에 나설 방침이다. 다음은 서울시의회 더불어민주당 박수빈 대변인 논평 전문 어제(26일) 오후 2시 30분경 서소문고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴사고로 3명의 사망자와 3명의 부상자 등 6명의 안타까운 인명피해가 발생했습니다. 서울시의회 더불어민주당(대표의원 성흠제)은 이번 사고로 유명을 달리하신 희생자분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 또한 부상자 여러분의 빠른 회복을 진심으로 기원합니다. 서울시와 관계 당국은 가용 가능한 모든 장비와 인력을 총동원해 추가 피해가 발생하지 않도록 신속한 사고 수습에 나서주시기를 바랍니다. 시민 안전을 최우선에 두고 빠른 현장 수습에 총력을 다해야 할 것입니다. 이번 사고는 대규모 도심 인프라의 철거 과정에서 발생한 중대한 안전사고입니다. 서울시는 사고
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경찰은 용의자로 지목된 LG전자 협력업체 직원 A씨를 추적한 끝에 이날 오전 11시 58분쯤 서울 마포구 디지털미디어시티역에서 특수상해 혐의로 긴급체포했다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사할 예정이다.
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