울산 울주 간월재 ‘억새평원’ 해마다 감소… 억새군락 보존 조사 착수

세줄 요약 울산생명의숲과 부산대 연구진이 간월재 억새군락 보전을 위해 조사구 12곳을 설치했다. 기후변화와 경쟁 식물 확산으로 줄어드는 억새 면적을 장기 관찰하고, 생육 반응과 회복 양상을 분석해 지속 가능한 관리 대책을 마련할 계획이다. 간월재 억새군락 감소 대응 조사구 설치

부산대와 생육 반응·회복 양상 비교 분석

기후변화·잡목 확산 속 보전 대책 마련

이미지 확대 울산 울주군 간월재 억새평원. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 울산 울주군 간월재 억새평원. 서울신문DB

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해마다 감소하는 영남알프스 간월재 억새군락을 체계적으로 보전·관리하기 위한 정밀 실태조사가 본격화됐다.울산생명의숲은 부산대 조경학과 연구실과 손을 잡고 울산 울주군의 대표적 관광 명소인 간월재 일원에서 억새 관리 모니터링을 위한 조사구를 설치했다고 26일 밝혔다.이번 조사구 설치는 간월재 억새군락의 체계적인 보전과 관리를 위한 기초자료를 확보하고, 향후 기후변화에 대응할 수 있는 효율적인 억새군락 관리방안을 마련하기 위해서다.연구진은 억새군락의 처리 방식에 따른 생육 반응과 피복 회복 양상을 정밀하게 비교·분석하려고 총 12개의 조사구를 지정했다. 이를 통해 주변 환경 변화에 따른 억새의 상태를 장기적으로 관찰하고 추적할 계획이다.간월재 억새평원은 가을철 은빛 경관을 즐기려는 탐방객과 영남알프스 등반객 등 전국에서 연간 10만명 이상이 찾는 울주의 핵심 관광명소다. 그러나 최근 기후변화와 더불어 싸리나무, 미역줄나무 등 경쟁 식물들이 급격하게 세력을 확장하면서 매년 억새 면적이 눈에 띄게 감소하고 있다. 이대로 방치하면 십수년 내에 억새평원이 완전히 사라질 가능성이 크다는 우려도 나온다.일부 전문가들은 억새의 쇠퇴와 잡목 유입이 자연적인 식생 천이 과정의 일환이라는 의견을 내놓기도 한다. 하지만 ‘억새평원’이 가진 특수한 경관적·관광적 자산 가치를 고려할 때 주변 환경의 훼손을 최소화하면서도 이를 효율적으로 보존해야 한다는 목소리가 꾸준히 힘을 얻고 있다.울산생명의숲 관계자는 “간월재 억새평원은 우리가 지켜야 할 소중한 자연유산이자 관광 자원”이라며 “이번에 설치된 조사구를 바탕으로 과학적이고 지속 가능한 관리 대책을 수립하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.