한전, AI 활용해 전력망 운영 혁신…매년 1100억원 절감

AI기반 전력망 운영 혁신

매년 1100억원 절감 기대

이미지 확대 전남 나주 한국전력공사 본사. 한국전력공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남 나주 한국전력공사 본사. 한국전력공사 제공

세줄 요약 한전이 AI를 활용해 전력망 수요 분석 모델과 첨단 전력설비 운영을 개선했다. 전국 9만5000개 데이터를 바탕으로 저비용 발전기 조정 부담을 줄이고, 동해안 전압 안정화도 높여 연간 1100억원 절감을 기대했다. AI 기반 수요 분석 모델 고도화

전국 9만5000개 데이터로 정밀 분석

연간 1100억원 전력구입비 절감 기대

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한국전력공사가 인공지능(AI) 기반 전력망 운영 혁신을 통해 매년 1100억원 규모 전력구입비를 절감한다.한전은 AI를 기반으로 전력망 수요 분석 모델을 개선하고 첨단 전력설비 운영을 최적화한다고 27일 밝혔다.최근 데이터센터 확대와 전기차 보급, 재생에너지 증가 등 전력 사용 패턴이 변화하면서 전력망 운영 방식 최적화의 필요성도 커지고 있다. 특히 동해안 지역처럼 발전설비는 많지만 송전망 용량이 부족한 지역은 전력망 운영에 어려움이 반복돼 왔다.한전은 전력망 수요 분석 모델을 AI를 활용해 개선했다. 기존 모델은 서울과 경기, 부산 소재 지역 데이터 159개를 활용했지만, 신규 모델은 무려 전국 9만 5000개의 데이터를 추출해 AI 기반 빅데이터 분석 방식을 적용했다. 이를 통해 저비용 발전기의 빈번한 발전량 조정 부담을 완화해 연간 약 600억원의 전력구입비 절감 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.또 한전은 올해 준공된 신태백·신양양 변전소의 첨단 전력설비(STATCOM) 운영방식도 최적화했다. STATCOM은 전력망의 전압이 불안정할 때 전압을 올리거나 낮춰 전력망을 유지하는 설비인데 최적화를 통해 전력망 고장 발생 시 전압을 빠르게 안정화시킬 수 있게 했다. 이는 동해안에서 생산한 저렴한 전기를 수요지로 더 빠르게 많이 보낼 수 있다는 뜻이다. 한전은 연간 500억원 절감을 기대하고 있다.김동철 한전 사장은 “AI를 활용한 전력망 운영 혁신은 국민들께 보다 안정적이고 경제적인 전기를 공급하기 위한 노력의 일환”이라며 “앞으로도 안정적인 전력공급에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.