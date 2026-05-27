청주 노래방 흉기 살해범은 60세 백승태…신상정보 공개

세줄 요약 청주의 한 노래방에서 지인을 흉기로 살해하고 다른 지인에게 중상을 입힌 백승태(60)의 신상이 공개됐다. 충북경찰청은 피해의 중대성과 범행의 잔인성을 인정해 공개를 결정했고, 이의 제기 뒤 유예기간을 거쳐 30일간 이름과 사진을 게시한다. 청주 노래방 흉기 살해 사건 발생

백승태(60) 신상정보 30일 공개

피해 중대성·잔인성 근거로 결정

이미지 확대 충북경찰청이 27일 공개한 백승태 신상정보. 닫기 이미지 확대 보기 충북경찰청이 27일 공개한 백승태 신상정보.

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청주의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 지인 1명을 숨지게 한 백승태(60)의 신상이 공개됐다.충북경찰청은 27일 홈페이지를 통해 백씨의 이름과 사진, 나이를 공개했다. 그의 신상정보는 이날부터 다음달 26일까지 30일간 게시된다.백씨는 지난 9일 오전 5시 11분쯤 청주시 흥덕구 운천동의 한 상가 지하 1층 노래방에서 흉기로 지인 B(50대)씨를 살해한 혐의로 구속됐다. 그는 노래방에 있던 또 다른 지인 C(40대)씨에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의도 받고 있다. 백씨는 말다툼을 벌이다 범행을 저지른 것으로 전해졌다.앞서 충북경찰청은 지난 18일 백씨에 대한 신상정보공개심의위원회를 열고 피해의 중대성 및 범행의 잔인성 등이 인정된다며 신상정보 공개를 결정했다.백씨가 이의를 제기함에 따라 주말과 공휴일을 제외한 5일간의 유예기간을 거쳐 이날 신상정보가 공개됐다.