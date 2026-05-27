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청주 노래방 흉기 살해범은 60세 백승태…신상정보 공개

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-05-27 11:18
수정 2026-05-27 12:03
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세줄 요약
  • 청주 노래방 흉기 살해 사건 발생
  • 백승태(60) 신상정보 30일 공개
  • 피해 중대성·잔인성 근거로 결정
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충북경찰청이 27일 공개한 백승태 신상정보.
충북경찰청이 27일 공개한 백승태 신상정보.


청주의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 지인 1명을 숨지게 한 백승태(60)의 신상이 공개됐다.

충북경찰청은 27일 홈페이지를 통해 백씨의 이름과 사진, 나이를 공개했다. 그의 신상정보는 이날부터 다음달 26일까지 30일간 게시된다.

백씨는 지난 9일 오전 5시 11분쯤 청주시 흥덕구 운천동의 한 상가 지하 1층 노래방에서 흉기로 지인 B(50대)씨를 살해한 혐의로 구속됐다. 그는 노래방에 있던 또 다른 지인 C(40대)씨에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의도 받고 있다. 백씨는 말다툼을 벌이다 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

앞서 충북경찰청은 지난 18일 백씨에 대한 신상정보공개심의위원회를 열고 피해의 중대성 및 범행의 잔인성 등이 인정된다며 신상정보 공개를 결정했다.

백씨가 이의를 제기함에 따라 주말과 공휴일을 제외한 5일간의 유예기간을 거쳐 이날 신상정보가 공개됐다.
청주 남인우 기자
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