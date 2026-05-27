농업에도 저탄소 바람…신기술 보급 나선 지자체들

세줄 요약 경주·홍천·임실 등 지자체들이 벼 재배 과정의 온실가스를 줄이기 위해 무경운 이앙, 깊이 비료 주기, 마른논 써레질 같은 저탄소 기술을 시범 보급하고 있다. 노동력과 연료비를 줄이면서 탄소중립에도 보탬이 되는 방식이다. 경주, 무경운 이앙 보급 확대 추진

홍천, 깊이 비료 주기 시범단지 조성

임실, 마른논 써레질 단지 추진

이미지 확대 경북 경주시가 농민들을 대상으로 저탄소 벼 재배 기술인 ‘무탄소 이앙’ 시연회를 하고 있다. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시가 농민들을 대상으로 저탄소 벼 재배 기술인 ‘무탄소 이앙’ 시연회를 하고 있다. 경주시 제공

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온실가스 감축과 탄소중립 실현을 위해 지방자치단체들이 농업 분야 저탄소 기술 보급에 나서고 있다.경북 경주시는 벼 재배 농가의 고령화 및 온실가스 감축 문제에 대응하기 위해 노동력 절감형 저탄소 벼 재배 기술인 ‘무경운 이앙’ 보급 확대에 나섰다고 27일 밝혔다.벼 무경운 이앙은 논을 갈지 않은 채 표면을 최대한 유지한 상태에서 이앙기로 모를 심는 기술이다. 농기계가 투입되는 경운 작업을 줄여 작업 시간과 연료비, 노동력을 절감할 수 있다. 토양 교란과 탄소 배출을 줄일 수 있어 저탄소 재배 기술로 주목받고 있다.강원 홍천군은 서면 팔봉리 벼 재배단지 일원에 11.2㏊ 규모 ‘탄소 감축 논 물관리 및 깊이 비료 주기 시범단지’를 조성한다. 핵심 기술인 ‘깊이 비료 주기’는 25~30㎝ 깊이로 토양에 비료를 주입하는 방식이다. 비료의 공기 접촉을 차단해 암모니아 발생과 질소 성분 손실을 줄여 온실가스 감축 효과를 얻을 수 있다.전북 임실군은 논에 물을 대지 않고 전용 장비로 바닥을 평탄하게 고르는 ‘마른논 써레질’ 재배 단지를 조성한다. 기존 물 써레질 시 발생하는 흙탕물의 하천 유입을 막아 오염을 방지하고, 논에서 배출되는 메탄가스도 3~6% 감소시킬 수 있다. 기존 10~12일 소요되던 써레질 작업을 5~6일로 단축할 수 있어 노동력 부담도 크게 줄일 수 있다.최혁준 경주시장 권한대행은 “무경운 이앙은 정밀 균평과 체계적인 물관리, 적기 잡초 방제가 함께 이뤄져야 성공할 수 있는 기술”이라며 “노동력 절감과 저탄소 벼 재배 기술이 현장에 안정적으로 확산될 수 있도록 지속적인 기술지원을 추진하겠다”고 말했다.