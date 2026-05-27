문경 중부내륙고속도로서 5중 추돌 사고…중상 4명, 경상 1명 병원 이송

세줄 요약 27일 오전 문경 중부내륙고속도로 창원 방향 마원1교에서 차량 5중 추돌 사고가 발생했다. 이 사고로 5명이 다쳐 병원으로 이송됐고, 경찰은 한 차로를 통제한 채 정확한 경위를 조사하고 있다. 문경 중부내륙고속도로 마원1교 5중 추돌 발생

5명 부상, 중상 4명·경상 1명 병원 이송

창원 방향 한 차로 통제, 3~4㎞ 정체

이미지 확대 경북 문경시 문경읍 마원리 중부내륙고속도로 차량 5중 추돌 사고 현장. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 문경시 문경읍 마원리 중부내륙고속도로 차량 5중 추돌 사고 현장. 경북소방본부 제공

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27일 오전 8시 6분쯤 경북 문경시 문경읍 마원리 중부내륙고속도로 창원 방향 마원1교에서 차량 5중 추돌 사고가 발생했다.이 사고로 모두 5명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.경찰은 편도 2차로 중 한 차로를 통제하고 사고를 수습 중이다.창원 방향 도로는 3∼4㎞ 정체를 빚고 있다.경찰 관계자는 “정확한 경위를 조사하고 있다”고 밝혔다.