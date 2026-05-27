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문경 중부내륙고속도로서 5중 추돌 사고…중상 4명, 경상 1명 병원 이송

김상화 기자
입력 2026-05-27 10:07
수정 2026-05-27 10:10
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세줄 요약
  • 문경 중부내륙고속도로 마원1교 5중 추돌 발생
  • 5명 부상, 중상 4명·경상 1명 병원 이송
  • 창원 방향 한 차로 통제, 3~4㎞ 정체
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경북 문경시 문경읍 마원리 중부내륙고속도로 차량 5중 추돌 사고 현장. 경북소방본부 제공
경북 문경시 문경읍 마원리 중부내륙고속도로 차량 5중 추돌 사고 현장. 경북소방본부 제공


27일 오전 8시 6분쯤 경북 문경시 문경읍 마원리 중부내륙고속도로 창원 방향 마원1교에서 차량 5중 추돌 사고가 발생했다.

이 사고로 모두 5명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 편도 2차로 중 한 차로를 통제하고 사고를 수습 중이다.

창원 방향 도로는 3∼4㎞ 정체를 빚고 있다.

경찰 관계자는 “정확한 경위를 조사하고 있다”고 밝혔다.
문경 김상화 기자
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