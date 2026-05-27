산림청 차장에 임하수 남부청장 임명

정책과 현장 두루 거친 산림행정 전문가

이미지 확대 임하수 산림청 차장 닫기 이미지 확대 보기 임하수 산림청 차장

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산림청 차장에 임하수(55) 남부지방산림청장이 승진 임명됐다.임 차장은 경남 진주 출신으로 동명고와 서울대를 졸업하고 2005년 행정고시(48회)에 합격해 산림청에서 공직을 시작했다. 그는 대변인과 기획재정담당관·산지정책과장, 산림복지국장과 북부지방산림청장 등 정책과 현장 경험이 풍부한 산림행정 전문가로 평가받는다. 기획력과 업무 추진력이 뛰어나고 소탈하면서 격식을 따지지 않아 선후배의 신망이 두텁다. 산림복지국장 재임 시에는 제2차 숲길 조성계획을 수립하고 충남 태안 안면도에서 경북 울진을 잇는 동서트레일 조성 기반을 마련했다.임 차장은 “기후 위기 시대에 산불·산사태 등 산림재난으로부터 국민의 생명과 안전을 지키고 지속 가능한 산림 관리로 국민의 건강과 경제 활성화에 기여할 수 있도록 역량을 다하겠다”고 밝혔다.