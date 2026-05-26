[속보] “금 캐려고” 땅 파낸 70대 추락사…20ｍ 아래로 떨어져

이미지 확대 26일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 42분쯤 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78)씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다. 사진은 A씨가 금을 캐기 위해 파둔 지하실. 2026.5.26 강원특별자치도소방본부 닫기 이미지 확대 보기 26일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 42분쯤 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78)씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다. 사진은 A씨가 금을 캐기 위해 파둔 지하실. 2026.5.26 강원특별자치도소방본부

이미지 확대 26일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 42분쯤 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78)씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다. 사진은 A씨가 금을 캐기 위해 파둔 지하실에서 구조 작업 중인 소방. 2026.5.26 강원특별자치도소방본부 닫기 이미지 확대 보기 26일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 42분쯤 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78)씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다. 사진은 A씨가 금을 캐기 위해 파둔 지하실에서 구조 작업 중인 소방. 2026.5.26 강원특별자치도소방본부

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강원 원주시 태장동에서 추락 사고가 발생해 1명이 숨졌다.26일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 42분쯤 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78)씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다.이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다.경찰은 A씨가 금을 캐기 위해 땅을 팠다는 가족들 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.