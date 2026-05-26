[속보] “금 캐려고” 땅 파낸 70대 추락사…20ｍ 아래로 떨어져

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] “금 캐려고” 땅 파낸 70대 추락사…20ｍ 아래로 떨어져

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-05-26 20:50
수정 2026-05-26 20:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
26일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 42분쯤 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78)씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다. 사진은 A씨가 금을 캐기 위해 파둔 지하실. 2026.5.26 강원특별자치도소방본부
26일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 42분쯤 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78)씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다. 사진은 A씨가 금을 캐기 위해 파둔 지하실. 2026.5.26 강원특별자치도소방본부


이미지 확대
26일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 42분쯤 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78)씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다. 사진은 A씨가 금을 캐기 위해 파둔 지하실에서 구조 작업 중인 소방. 2026.5.26 강원특별자치도소방본부
26일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 42분쯤 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78)씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다. 사진은 A씨가 금을 캐기 위해 파둔 지하실에서 구조 작업 중인 소방. 2026.5.26 강원특별자치도소방본부


강원 원주시 태장동에서 추락 사고가 발생해 1명이 숨졌다.

26일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 42분쯤 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78)씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다.

이 사고로 크게 다친 A씨는 결국 숨졌다.

경찰은 A씨가 금을 캐기 위해 땅을 팠다는 가족들 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 땅을 파고 있던 목적은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로