BTS 공정숙박 챌린지 확산…대학, 기독교계, 천주교계도 동참

세줄 요약 BTS 월드투어 부산 공연을 계기로 공정숙박 챌린지가 확산한다. 부산대와 부경대, 고신대가 숙소를 내놓고 수영로교회·부전교회 등 기독교계와 천주교계도 동참한다. 양산 연수원과 해수탕, 호텔도 참여해 관광객 편의를 돕는다. BTS 부산 공연 앞두고 공정숙박 챌린지 확산

대학·교회·천주교·공공시설 숙소 제공 동참

과도한 숙박요금 논란 속 민관 협력 추진

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS) 지난 16일(현지 시각) 미국 캘리포니아주 스탠퍼드 스타디움에서 공연을 펼쳐고 있다. 빅히트뮤직 제공 닫기 이미지 확대 보기 그룹 방탄소년단(BTS) 지난 16일(현지 시각) 미국 캘리포니아주 스탠퍼드 스타디움에서 공연을 펼쳐고 있다. 빅히트뮤직 제공

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BTS 월드투어 아리랑 IN 부산 공연(6월 12~13일)을 계기로 부산을 찾는 국내외 관광객을 위한 ‘공정숙박 챌린지’에 지역사회 동참이 확산하고 있다.부산시는 범어사를 비롯한 지역 사찰이 무료 또는 공정가격으로 템플스테이를 공공숙박시설로 제공하는 등 챌린지 동참을 시작한 데 지역 대학과 타 종교계, 공공기관 등도 챌린지에 참여키로 했다고 26일 밝혔다.부산대(6실 12명), 국립부경대(게스트하우스 2실 4명, 행복기숙사 6실 12명), 고신대학교(행복기숙사 10실 40명)에서 6월 12일부터 14일까지 공연 관람을 위해 부산을 찾는 관광객에게 숙소로 제공한다.대학 게스트하우스는 교육 목적을 위한 공간이지만 공연 기간 부산을 찾는 관광객 숙박 편의를 위해 개방하기로 했다.기독교계에서는 6월 11일부터 13일까지 수영로교회·부전교회(12객실 50명), 포도원교회(5객실 10명), 김해중앙교회·세계로교회·모리아교회(각각 2객실 4명), 거제교회(2객실 20명)가 숙박을 제공한다.천주교계에서도 6월 12일부터 14일까지 푸른나무 교육관을 개방해 4객실 60명을 수용할 예정이다.경남 양산시 철도인재연수원에서는 6월 11일부터 14일까지 19객실 80명 대상의 관광객들을 위한 공간을 마련할 계획이다.부산진구에 위치한 조방해수탕에서는 6월 11일(20시~다음날 7시)과 12일(20시~다음날 7시) 각각 90명을 대상으로 무료 개방을 준비 중이다.파라다이스 호텔 부산, 페어필드 바이 메리어트 부산송도비치 등 관광호텔에서는 취소 객실 발생 시 게시된 정상 가격으로 판매할 계획이다.공정숙박 챌린지는 일부 숙박업소의 과도한 요금 논란 속에서 부산 시민과 지역사회가 관광도시 부산의 이미지 제고를 자발적으로 뜻을 모은 민관 협력 프로젝트다.