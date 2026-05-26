서소문 고가 붕괴로 퇴근길 발 동동…지하철·KTX 운행 차질

세줄 요약 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴로 서울역∼신촌역 전차선이 끊겨 열차 운행이 멈췄다. 서울∼수색 전동열차와 행신발 KTX 일부도 중단됐고, 코레일은 탑승 전 운행 정보를 확인하라고 당부했다. 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 발생

서울역∼신촌역 전차선 단절로 열차 운행 중지

코레일, 탑승 전 실시간 운행 확인 당부

이미지 확대 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 소방관계자들이 사고 수습을 하고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 구조 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 소방관계자들이 사고 수습을 하고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 구조 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26 도준석 전문기자

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서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 구조물이 떨어지는 사고가 발생해 이 일대 열차 운행에 차질이 빚어지고 있다.26일 코레일 등에 따르면, 이번 붕괴 사고의 여파로 서울역∼신촌역 사이 구간의 전차선이 끊기면서 해당 구간 열차 운행이 중지됐다.이에 따라 서울∼수색 구간 전동열차의 운행도 멈춰 섰다. 다만 지하철 1호선과 경의중앙선(문산~용산~용문)은 정상 운행 중이다.KTX의 경우 행신역에서 출발해 서울역이나 용산역으로 향하는 구간의 운행이 중단됐다.그 외 다른 지역에서 출발해 서울역과 용산역으로 오는 KTX는 정상적으로 종착역까지 운행한다.일반 열차의 경우 서울역 혼잡을 줄이기 위해 대전에서 수원으로 향하는 열차는 수원역까지만 운행하며, 대전 이남 지역에서 출발해 상행하는 열차들은 대전역까지만 운행한다.장항선 노선의 모든 열차는 천안역까지만 운행을 제한하기로 했다.코레일 관계자는 “사고 수습 경과에 따라 열차의 출발·도착역이 추가로 변경될 수 있다”며 “열차를 이용할 승객들은 반드시 탑승 전 모바일 앱 ‘코레일톡’이나 홈페이지, 철도고객센터를 통해 실시간 운행 상황을 확인해 달라”고 당부했다.