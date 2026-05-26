‘달콤·살벌’ 가향 담배의 유혹…첫 담배 잡은 청소년 77%가 빠졌다

향기에 가려진 중독의 관문

흡연 지속 확률 ‘10.9배’ 급증

시장 절반 삼킬 동안 멈춰 선 국내 규제

이미지 확대 서울 종로구 금연 구역 인근골목에서 시민들이 담배를 피우고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구 금연 구역 인근골목에서 시민들이 담배를 피우고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 질병관리청 조사에서 청소년 첫 담배의 77.3%가 멘톨·과일향 등 가향 담배였다. 액상형 전자담배는 86.3%가 가향 제품이었고, 가향으로 시작한 청소년은 흡연을 계속할 가능성이 최대 10.9배 높았다. 청소년 첫 담배의 77.3%가 가향 담배

액상형 전자담배는 가향 비중 86.3%

가향 시작 시 흡연 지속 가능성 10.9배

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‘멘톨, 과일, 풍선껌, 초콜릿….’ 사탕처럼 달콤한 맛과 향을 더한 가향 담배가 청소년 흡연의 입구가 되고 있다는 조사 결과가 나왔다. 처음 담배를 접한 청소년 10명 중 7~8명은 멘톨·과일 향 등이 들어간 가향 담배로 흡연을 시작했고, 첫 담배가 가향 담배였을 경우 흡연을 계속할 가능성도 최대 11배 높았다. 달콤한 향이 담배 특유의 독한 맛과 냄새를 가리면서 ‘덜 해롭다’라는 착각을 키우고 결국 청소년들을 니코틴 중독으로 끌어들이고 있다는 지적이다.26일 질병관리청이 ‘세계 금연의 날’(5월 31일)을 앞두고 공개한 자료를 보면 국내 청소년 흡연의 진입 장벽은 가향 성분 앞에 사실상 무너진 상태다. 2024년 청소년건강패널조사 결과 처음 담배를 사용한 청소년의 77.3%는 가향 담배로 흡연을 시작한 것으로 나타났다.특히 청소년들이 쉽게 접하는 액상형 전자담배 시장에서는 가향 제품 쏠림 현상이 두드러졌다. 액상형 전자담배로 흡연을 시작한 청소년 가운데 86.3%가 가향 제품을 사용했고 여학생 비율은 88.8%에 달했다. 향료가 든 가향 담배는 일반 담배 특유의 쓴맛과 목을 찌르는 자극이 덜하다. 이 때문에 청소년들이 상대적으로 덜 해로운 담배라고 오인해 손을 댔다가 니코틴 중독으로 이어질 위험이 크다는 것이다.문제는 중독의 지속성이다. 가향 담배로 흡연을 시작한 청소년은 일반 담배로 시작한 경우보다 현재 흡연자로 남아 있을 가능성이 1.4배 높았다. 특히 흡연을 계속 이어갈 가능성은 일반 담배보다 10.9배 높았다. 남학생은 11.4배, 여학생은 10.3배였다.가향 성분이 담배의 유해성을 줄여주는 것은 아니다. 오히려 향료와 당류 등이 전자담배 기기로 가열돼 폐로 흡입되면 호흡기 질환 위험을 더 키울 수 있다는 우려도 나온다.가향 담배가 청소년 흡연의 급행 티켓처럼 작용하면서 국내 시장 점유율도 커지고 있다. 국내 가향 담배 점유율은 2014년 14.0%에서 2018년 30.8%, 2023년에는 46.5%까지 올라 사실상 담배 시장 절반을 차지했다.해외에서는 이미 규제에 나선 나라들이 적지 않다. 브라질과 캐나다 등은 담배에 가향 물질을 넣는 것을 법으로 제한하고 있다. 반면 국내 규제는 상대적으로 느슨해 새로운 가향 제품이 쏟아져 나오는 상황에서도 청소년들이 사실상 무방비로 노출돼 있다는 비판이 나온다. 우리 사회는 흡연으로 매년 약 7만명이 목숨을 잃고 15조원 규모의 사회경제적 비용을 치르고 있다.임승관 질병관리청장은 “가향담배는 결코 덜 해로운 담배가 아니다”라며 “청소년과 청년층 흡연의 관문이자 중독을 유발하는 덫이라는 점을 분명히 인식해야 한다”고 강조했다.