울산시, 대형건설사 본사 찾아 ‘지역업체 하도급 참여’ 세일즈

26일부터 사흘간 현대건설·삼성물산·우미건설·한화 등 6곳 방문

이미지 확대 울산시 건설주택국 관계자들이 26일 우미건설 서울 본사를 방문해 지역업체 하도급 참여 확대를 적극 요청했다. 울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 울산시 건설주택국 관계자들이 26일 우미건설 서울 본사를 방문해 지역업체 하도급 참여 확대를 적극 요청했다. 울산시 제공

세줄 요약 울산시가 지역 건설업계 활력 회복과 하도급률 37% 달성을 위해 서울·경기 대형건설사 본사 6곳을 직접 방문했다. 잔여 공종 분할 발주, 지역업체 참여 확대, 현장 추천제도 등을 요청하고, 용적률 혜택과 수수료 지원 등 맞춤형 인센티브도 제시해 상생 협력을 끌어낼 계획이다. 대형건설사 본사 방문, 지역업체 하도급 확대 요청

잔여 공종 분할 발주·현장 추천제도 제안

용적률 혜택·수수료 지원 등 인센티브 제시

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울산시가 지역 건설업계의 활력 회복과 하도급 참여 확대를 위해 대형건설사 본사를 찾아가 발로 뛰는 세일즈에 나섰다.시는 올해 목표 하도급률 37% 달성을 위해 26일부터 28일까지 사흘간 서울과 경기 소재 대형건설사 본사 6곳을 방문한다고 밝혔다. 이번 활동은 고환율·고물가·고유가 등 복합적인 경제 여건 악화로 경영 부담이 가중된 지역 건설업계를 지원하기 위해 마련됐다.영업팀은 이재업 건설주택국장을 비롯한 시 공무원 3명과 종합·전문·기계설비 등 지역 건설 관련 협회 관계자 4명 등 총 7명으로 구성됐다. 현장의 생생한 목소리를 대형건설사 경영진에게 직접 전달하기 위해 민관이 손을 잡았다.방문 대상은 울산지역 내에서 대규모 공동주택 및 도로 개설 공사를 시행 중이거나 계획 중인 대형 건설사들이다. 방문단은 26일 우미건설과 한화를 시작으로, 27일 아이에스동서, 에스엠삼환기업, 현대건설, 28일 삼성물산 등을 차례로 찾는다.이 국장은 주요 건설사의 대표이사와 본부장급 경영진을 직접 만나 지역 업체의 진입 장벽 완화와 상생 협력을 적극 요청할 계획이다. 구체적인 협력 방안으로는 ▲잔여 공종의 분할 발주 ▲지역제한 경쟁입찰 및 울산업체 참여 기회 확대 ▲우수 미등록 업체의 ‘현장 추천제도’를 통한 입찰 참여 허용 등을 제안한다.동시에 시 차원의 파격적인 맞춤형 인센티브도 제시한다. 시는 지역 업체 참여 비율에 따라 최대 20%까지 용적률 혜택을 부여하고, 하도급 대금 지급보증서 발급 수수료 지원, 실적 우수업체 시장 표창 등을 추진한다. 아울러 하반기 개최 예정인 ‘대형건설사-지역 건설업체 만남의 날’ 참여도 독려할 예정이다.이 국장은 “대형건설사와 지역업체의 상생은 울산 경제 활성화와 일자리 창출의 핵심 동력”이라며 “본사 차원의 결단을 이끌어 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 시는 지난 3월부터 관내 공공·민간 사업장 51개소를 대상으로 상반기 현장 영업을 지속하고 있으며, 이번 본사 방문을 통해 그 성과를 극대화할 방침이다.