서울시, ‘서울런’ 초중학생 대상 AI 인재 조기 양성 나선다

8월 예정 오프라인 집중캠프 연계

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서울시가 한국과학기술원(KAIST) 모빌리티대학원과 서울런 회원 초중학생 100명을 대상으로 ‘인공지능(AI) 핵심인재양성 프로그램’을 운영한다고 26일 밝혔다. 이날부터 6월 5일까지 서울런 누리집에서 선착순으로 모집하며 전액 무료다. 서울런은 취약계층 청소년에게 온라인 강의와 1대1 멘토링 등을 무료로 교육하는 사업으로, 2021년 도입됐다.이 프로그램은 단순 이론 학습에서 벗어나 AI 도구를 활용해 AI·로봇·헬스케어·모빌리티·산업디자인 등 5개 미래 유망 분야 문제를 정의하고 해결하는 ‘체험형 프로젝트 기반 교육’이다. 학습자가 AI 에이전트를 활용해 과제를 수행하고 전문가 피드백으로 맞춤형 자기주도 학습을 하도록 했다.프로그램은 6~7월 진행되는 온라인 AI 에이전트 기반 수업과 8월 5일~7일 예정된 오프라인 집중캠프를 연계해 운영한다. 대상은 서울런 초등 고학년(4~6학년)부터 중학생까지다. 온라인 교육 이후에는 오프라인 집중 캠프로 학습 내용을 실제 프로젝트로 구현한다. 3일간 진행되는 캠프는 온라인 교육 우수 참여자와 서울런 AI 관련 프로그램 이수자 중 약 60명을 선발해 운영한다.