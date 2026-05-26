결혼 나이 ‘남 33세, 여 31세’…고용률·집값 관건

세줄 요약 충남도는 AI와 빅데이터로 혼인과 출생아 수를 분석했다. 초혼 나이는 20여년 전보다 남성 2.5세, 여성 3.3세 높아졌고, 혼인 건수는 2023년 이후 반등했다. 결혼 전 2년 고용률과 3년 전 주택 매매가격이 혼인과 가장 밀접했고, 출생아 수는 연 100~200명 증가가 전망됐다. 초혼 연령 상승, 남 33.8세·여 31.1세

혼인 건수 반등, 2025년 9379건 전망

고용률·집값과 혼인 상관관계 확인

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충남 지역 초혼 나이가 남성은 33.8세, 여성은 31.1세로 20여년 전에 비해 평균 2.5세 이상 증가했다. 혼인 건수는 지역 고용률과 주택 매매가격과 밀접한 관련이 있는 것으로 조사됐다.충남도는 26일 인공지능(AI)과 빅데이터 기술을 활용해 ‘혼인건수 및 출생아 수 예측 분석’을 발표했다.분석 결과에 따르면 혼인건수(혼인신고)는 2008년 1만 3354건 이후 지속 하향세에서 2023년 8264건과 2024년 9176건, 2025년 9379건 등으로 상승세로 전환했다.이들의 평균 초혼 나이는 남성이 2008년 30.9세에서 33.8세로, 여성이 27.8세에서 31.1세로 각각 증가했다.2025년 기준 혼인율은 남성이 30~34세가 46.2%로 가장 높았고, 여성은 25~29세가 50.6%와 30~35세가 47.8%로 집계됐다.도는 이번 조사에서 혼인 상관관계 확인을 위해 자체 개발한 혼인지수·고용률·실업률·주택 매매가격지수 등의 변수를 유의확률(p-value) 검증을 통한 통계적으로 유의미한 변수를 확인했다.확인 결과 혼인 건수는 결혼을 앞둔 2년 전 고용률과 3년 전 주택 매매가격 지수와 가장 밀접하게 연동되는 것으로 나타났다.혼인, 출산 간 상관관계 분석을 통해 혼인 이후 출산으로 이어지는 과정도 분석했다. 출산 시점을 기준으로 1~3년 전 혼인과 출산 간 가장 높은 상관계수는 13~15개월 전과 21~22개월 전으로 나타났다.도가 학습시킨 예측 모델과 머신러닝 모델을 활용해 미래 추이를 예측한 결과에서는 충남지역 출생아 수는 매년 100~200명씩 완만하게 증가할 것으로 전망됐다.전승현 AI데이터정책관은 “객관적인 데이터 분석 결과를 바탕으로, 향후 도의 혼인 및 출산 관련 정책 수립 시 기초 참고자료로 활용하겠다”고 말했다.