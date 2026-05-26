권익위 “부패·공익 신고자 64명에 9억 1000만원 보상금 지급”

올해 1분기 신고자 보상금 지급

연구개발 신고 보상 최다 2.1억

이미지 확대 권익위 정상화 추진 TF 운영결과 발표하는 정일연 권익위원장 정일연 국민권익위원장이 지난 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 권익위원회 정상화 추진 TF 운영결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 권익위 정상화 추진 TF 운영결과 발표하는 정일연 권익위원장 정일연 국민권익위원장이 지난 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 권익위원회 정상화 추진 TF 운영결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

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올해 1분기 부패·공익신고자 64명에게 총 9억 1000만원의 보상금이 지급됐다고 국민권익위원회가 26일 밝혔다.권익위는 부패·공익신고로 공공기관이 회복한 수입은 494억원으로 집계됐다고 설명했다. 보상금이 가장 많이 지급된 분야는 연구개발 분야로 2억 1000만원(23%)이 집행됐다. 이어 공직부패 1억 9000만원, 고용 1억 6000만원, 복지 1억 5000만원 순이다.정일연 권익위원장은 “은밀하게 이뤄지는 부패·공익침해 행위를 신고를 통해 밝혀내고 상응하는 보상금을 적극 집행해 신고가 활발히 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.