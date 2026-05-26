법무부 신임 감찰관에 ‘종합특검 파견’ 강남수 부장검사

법무부 “공정한 감찰 업무 전문성 보유”

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법무부는 신임 감찰관에 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)에 파견됐던 강남수(54·사법연수원 31기) 서울서부지검 중요경제범죄조사단 부장검사를 임용했다고 26일 밝혔다. 지난해 5월 전임 감찰관이었던 김도완 검사장이 자리를 옮긴 뒤 약 1년 만이다. 강 신임 감찰관은 이날 업무를 시작했다.연세대 법학과를 졸업한 강 신임 감찰관은 1999년 제41회 사법시험에 합격한 후 2008년 창원지검 검사로 임관했다. 이후 인천지검 부천지청 형사4부와 대구지검 서부지청 형사1부, 의정부지검 고양지청 형사1부, 서울서부지검·수원지검·광주지검 중요경제범죄조사단 등에서 부장검사를 역임했다.지난 3월부터는 서울서부지검 중요경제범죄조사단에서 3대 특검(내란·김건희·채해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀으로 파견돼 수사에 참여해왔다.감찰관은 법무부와 검찰청, 산하 기관 등에 대한 감사와 비위 조사 업무를 총괄하는 자리다. 장관 지시 사항에 대한 감사 업무도 담당해 법무부 내 핵심 요직으로 꼽힌다. 임기는 통상 2년이다.법무부는 “강 신임 감찰관은 약 17년간 다양한 사건 처리 경험으로 축적한 사실관계 분석 능력과 절차적 판단 역량을 바탕으로 조직 내부 공직기강 확립과 공정한 감찰·감사 업무 수행에 필요한 전문성을 보유했다는 평가를 받는다”고 밝혔다.