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우리는 한마음

부처님오신날 연휴 마지막 날인 25일 대구 남구 영남이공대에서 열린 ‘외국인 유학생 한마음 체육대회’에 참가한 학생들이 이인삼각 달리기를 하고 있다. 학교 측은 유학생들이 스포츠 활동을 통해 대학·지역사회 구성원으로 소속감을 높여 적응할 수 있도록 지원하기 위해 이날 행사를 마련했다.

대구 뉴스1