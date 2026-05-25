우리는 한마음

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

우리는 한마음

입력 2026-05-25 18:44
수정 2026-05-25 18:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
우리는 한마음
우리는 한마음 부처님오신날 연휴 마지막 날인 25일 대구 남구 영남이공대에서 열린 ‘외국인 유학생 한마음 체육대회’에 참가한 학생들이 이인삼각 달리기를 하고 있다. 학교 측은 유학생들이 스포츠 활동을 통해 대학·지역사회 구성원으로 소속감을 높여 적응할 수 있도록 지원하기 위해 이날 행사를 마련했다.
대구 뉴스1


부처님오신날 연휴 마지막 날인 25일 대구 남구 영남이공대에서 열린 ‘외국인 유학생 한마음 체육대회’에 참가한 학생들이 이인삼각 달리기를 하고 있다. 학교 측은 유학생들이 스포츠 활동을 통해 대학·지역사회 구성원으로 소속감을 높여 적응할 수 있도록 지원하기 위해 이날 행사를 마련했다.

대구 뉴스1

2026-05-26 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
영남이공대가 외국인 유학생 체육대회를 연 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로