[속보] 80대 노인, 불에 타 숨진채 발견…유서 나와

세줄 요약 충남 아산의 한 주택 앞마당에서 80대 노인이 불에 타 숨진 채 발견됐다. 지나가던 주민의 신고로 119가 출동했고, 현장에서는 유서가 발견된 것으로 전해졌다. 경찰은 부검과 수사를 통해 정확한 사망 경위를 조사할 예정이다. 아산 주택 앞마당서 80대 노인 발견

현장서 유서 확인, 화재는 없었던 상태

경찰, 부검·수사로 사망 경위 조사

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충남 아산의 한 주택 앞마당에서 80대 노인이 불에 타 숨진 채 발견됐다. 현장에서는 유서가 발견된 것으로 전해졌다.경찰과 소방에 따르면 25일 오후 6시 16분쯤 아산시 신창면 주택가를 지나던 A씨가 “앞마당에 사람이 쓰러져 있다”고 119에 신고했다.현장에 출동한 119구급대는 불에 타 숨져 있는 80대 노인을 발견해 경찰에 인계했다. 당시 주택 문은 잠긴 상태였으며 화재도 발생하지 않았던 것으로 알려졌다.경찰은 부검을 진행하고 수사를 통해 정확한 사망 경위를 조사할 계획이다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.