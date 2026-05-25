양주 교차로서 오토바이·승용차 추돌…오토바이 운전자 숨져

세줄 요약 경기 양주시 옥정동의 한 교차로에서 오토바이와 승용차가 추돌해 오토바이 운전자 50대 남성이 숨졌다. 뒷좌석에 타고 있던 50대 여성도 다쳐 치료를 받고, 오토바이는 충격으로 불에 탔다. 경찰은 직진과 좌회전 과정에서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사했다. 양주 옥정동 교차로 오토바이·승용차 추돌

오토바이 운전자 숨지고 동승 여성 부상

직진·좌회전 충돌 가능성, 경찰 조사

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경기 양주시 한 교차로에서 오토바이와 승용차 간 추돌 사고가 나 오토바이를 운전하던 50대 남성이 숨졌다.25일 양주경찰서에 따르면 전날 오후 10시쯤 양주시 옥정동의 한 교차로를 달리던 오토바이와 승용차가 추돌했다.이 사고로 오토바이 운전자 50대 A씨가 크게 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 또 오토바이 뒷좌석에 타고 있던 50대 여성 B씨가 다리 부위 등을 다쳐 병원에서 치료받고 있다. 오토바이는 사고 충격에 따른 화재로 모두 탔다.승용차 운전자는 큰 부상을 입지 않은 것으로 알려졌다.경찰은 교차로에서 오토바이와 승용차가 직진과 좌회전을 하던 중 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.