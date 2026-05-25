광주 광산구, 우산지구 우수저류시설 시운전 돌입

저지대 침수 피해 해소 위해 준공 전 ‘막바지 점검’

총 155억원 투입·저장용량 9600t규모…내달 가동

이미지 확대 광주광역시 광산구청사 전경. 닫기 이미지 확대 보기 광주광역시 광산구청사 전경.

세줄 요약 광주 광산구가 장마철을 앞두고 우산동 저지대 침수 피해를 막기 위해 조성한 우산지구 우수저류시설 시운전에 들어갔다. 28일부터 빗물 유입, 배수펌프 가동, 원격제어 시스템을 점검하고 미비점은 즉시 보완했다. 우산지구 우수저류시설 시운전 돌입

장마철 침수 피해 예방 위한 핵심 점검

6월 본격 가동 앞두고 미비점 보완

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주 광산구는 장마철을 앞두고 우산동 일대 저지대의 침수 피해를 막기 위해 조성한 ‘우산지구 우수저류시설’의 시 운전을 시작한다고 25일 밝혔다.광산구는 오는 28일부터 시행되는 시운전을 통해 저류조 내 빗물 유입, 배수펌프 가동 상태, 원격 제어 시스템 등 핵심 설비의 정상 작동 여부를 정밀하게 점검하게 된다.광산구는 여름철 집중 호우때마다 저지대인 우산지구의 주택, 상가, 학교, 도로 등이 빗물에 잠기는 피해가 반복되지 않도록 국·시비 등 총 155억 원을 투입해 우수저류시설 설치 사업을 진행해 왔다.우수저수시설 용량은 9660t 규모로, 많은 비가 내릴 때 빗물을 저장했다가 강우가 진정되면 방류해 침수 피해를 예방하는 기능을 하는 핵심 시설이다.광산구는 이번 시 운전에서 미비점이 발견되면 즉시 보완, 점검을 마치는 대로 설치 사업을 준공한 뒤 6월부터 우수저류시설을 가동해 여름철 집중 호우와 태풍에 대비할 방침이다.광산구 관계자는 “더이상 침수피해가 발생하지 않도록 우수저류시설의 성능을 완벽히 검증, 운영에 차질이 없게 하겠다”며 “여름철 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.