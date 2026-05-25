‘관광지도’ 확 바꾸는 고성…DMZ·바다·석호로 차별화

오호리 해변~죽도 631m 교량 개장

통일전망대 해안선에 출렁다리 조성

수천억대 대규모 리조트 개발도 활발

이미지 확대 강원 고성 죽왕면 오호리 해변과 죽도를 연결하는 ‘송지호 바다 하늘길’. 고성군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 고성 죽왕면 오호리 해변과 죽도를 연결하는 ‘송지호 바다 하늘길’. 고성군 제공

이미지 확대 강원 고성군이 통일전망대에 조성 중인 DMZ 생태관찰 전망대. 고성군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 고성군이 통일전망대에 조성 중인 DMZ 생태관찰 전망대. 고성군 제공

세줄 요약 고성군이 바다와 DMZ, 석호를 앞세워 관광 인프라를 빠르게 확충했다. 송지호 바다 하늘길과 바다 하늘센터, DMZ 생태관찰 전망대가 차례로 문을 열거나 개장을 앞두고 있다. 대진등대 해상탐방로와 송지호 오토캠핑장도 운영을 시작해 체류형 관광 기반을 넓히고 있다. 바다·DMZ·석호 활용 관광 인프라 확충

송지호 바다 하늘길·전망대 잇단 개장

대규모 리조트 개발로 체류형 관광 강화

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동해안 최북단 강원 고성에 바다와 DMZ(비무장지대), 석호를 활용한 관광 인프라가 잇달아 들어서고 있다.고성군은 해상 산책로인 ‘송지호 바다 하늘길’을 지난 23일부터 시범 운영하고 있다고 25일 밝혔다. 죽왕면 오호리에 조성한 바다 하늘길은 죽왕면 오호리 해변과 죽도를 잇는 631m 길이의 교량과 죽도 산책로로 구성됐다. 주민 선호도 조사를 거쳐 선정한 바다 하늘길 명칭은 고성의 맑고 푸른 바다 위를 걷는다는 의미를 담고 있다. 군은 시범 운영 기간 시설 전반을 점검한 뒤 7월 정식 개장할 계획이다. 실내 서핑, 다이빙, 해양 탐사 등을 체험하는 레저시설인 ‘송지호 바다 하늘센터’도 바다 하늘길과 함께 문을 연다. 통일전망대에서 새로운 랜드마크가 될 DMZ 생태관찰 전망대도 개장을 앞두고 있다. 생태관찰 전망대는 해안선을 따라 이어지는 220m 길이의 출렁다리와 전망대로 이뤄졌다. 전망대에 오르면 시야가 탁 트여 금강산과 DMZ, 바다를 360도 파노라마로 감상할 수 있다.앞서 이달 초에는 현내면 대진등대 해상탐방로가 개방됐다. 157m 길이의 탐방로는 파도가 바위에 부딪쳐 부서지는 소리를 들을 수 있을 정도로 바다에 가깝게 놓였다. 개방 시간은 하절기 오전 7시~오후 6시, 동절기 오전 8시~오후 5시 30분이다. 지난달에는 송지호 오토캠핑장이 운영에 들어갔다. 야영데크 90개면, 통나무집 10개동이 쭉 뻗은 백사장, 울창한 송림과 어우러져 해수욕과 산림욕을 동시에 즐길 수 있다. 이용요금은 야영데크 4만~5만원, 통나무집 5만~8만원이다.고성에서는 대규모 리조트 개발도 활발하게 진행되고 있다. 지난 2월 군과 투자 협약을 맺은 호암미래디앤씨는 토성면 원암리에 총 734개 객실을 갖춘 호텔, 콘도를 2032년까지 짓는 계획이다. 호반호텔앤리조트는 6801억원을 들여 현내면 초도리 일대 17만㎡ 부지에 450개 객실을 갖춘 콘도와 레저, 쇼핑시설 등으로 이뤄진 프리미엄 복합리조트를 2030년 완공한다. 해솔리아컨트리클럽은 980개 객실의 숙박시설을 포함한 관광단지를 2034년까지 거진읍 반암리에 조성하는 사업을 추진하고 있다.