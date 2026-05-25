탄소중립 등 고유가 시대 ‘열분해유’ 기술 개발 경쟁 치열

고유가 ‘직격탄’ 지속 가능한 항공유 급부상

한국 최근 5년 출원 건수 세계 3위 ‘경쟁력’

이미지 확대 폐플라스틱 활용한 항공유 생산 공정. 지식재산처 제공 닫기 이미지 확대 보기 폐플라스틱 활용한 항공유 생산 공정. 지식재산처 제공

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이란 전쟁 여파로 고유가 시대가 현실화하면서 폐플라스틱 등을 활용한 ‘열분해유’에 대한 기술 개발 경쟁이 치열한 것으로 나타났다. 탄소 배출을 크게 줄일 수 있는 친환경 대체 연료인 지속 가능 항공유(SAF)에 대한 관심도 높아졌다.25일 지식재산처에 따르면 최근 5년(2019~23년)간 주요국에 출원된 폐플라스틱 활용 항공유 관련 특허는 2036건으로 집계됐다. 한국의 출원 건수는 230건으로 중국(527건), 미국(498건)에 이어 3위로 나타났다. 더욱이 한국인 출원은 2019년 13건에서 2023년 99건으로 7.6배 늘면서 연평균 증가율이 66.1%에 달했다. 다출원 순위에서 SK이노베이션은 98건으로 미국 이스트만 케미칼(137건), 중국 시노펙(117건)에 이어 3위를 차지해 국내외에서 적극적으로 권리 확보에 나서고 있는 것으로 평가됐다. 폐플라스틱을 300~500도의 고온으로 가열하면 ‘열분해유’가 나오는데 이를 정제해 항공유로 사용할 수 있다.출원 기술로는 폐플라스틱 열분해유를 정제하거나 품질을 높여 항공유로 만드는 기술이 965건으로 가장 많았다. 이어 폐플라스틱을 열분해유로 변환 또는 열분해유를 항공유로 변환할 때 변환 효율을 높여주는 촉매와 반응기 설계 기술(162건), 폐플라스틱을 가열·분해해 열분해유를 얻는 열분해 공정 기술(141건) 등이 뒤를 이었다.이호조 지식재산처 화학생명심사국장은 “폐플라스틱은 처리하기 곤란한 폐기물로 여겨졌으나 열분해 기술을 통해 탄소중립과 자원순환에 기여할 수 있는 자원이 되고 있다”면서 “주요국 SAF 의무화와 항공유 수급 불안정이 맞물리며 시장 선점 경쟁이 본격화되고 있어 우리 기업의 조기 권리화가 요구된다”고 밝혔다.