플로깅하고 업사이클링 체험까지”… 제주 ‘그린로드’ 참여 관광객에 2만원 인센티브

제주 도내 여행업체 대상 ‘그린로드’ 여행상품 공모

10인 이상 관광객 참여 2박 3일 이상 체류형 관광상품

100명 이상 유치 여행사엔 최대 100만원 홍보활동비

참여 여행사엔 관광객 1인당 2만원 인센티브 지원도

이미지 확대 제주도가 지난해 우도면 일원에서 ‘플라스틱 제로 청정우도’ 플로깅 활동을 펼쳤다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도가 지난해 우도면 일원에서 ‘플라스틱 제로 청정우도’ 플로깅 활동을 펼쳤다. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 친환경 체류형 관광 프로그램 ‘그린로드’ 참여 여행사를 공개 모집한다. 10인 이상, 2박 3일 이상 상품에 플로깅·업사이클링·자원순환시설 방문 등을 넣어야 하며, 관광객 1인당 2만원 인센티브와 추가 홍보비도 지원한다. 그린로드 참여 여행사 공개 모집

플로깅·업사이클링 등 의무 포함

관광객 1인당 2만원 인센티브 지원

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관광객이 여행 중 쓰레기를 줍고, 버려진 자원을 새활용(업사이클링)하며 친환경 소비를 체험하는 제주형 관광 프로그램에 적극 지원한다.제주도는 친환경 체류형 관광 프로그램인 ‘그린로드’ 참여 여행사를 공개 모집한다고 25일 밝혔다. 관광과 자원순환을 결합한 제주형 지속가능 관광모델을 확대하기 위한 취지다.도는 올해부터 기존 전담 여행사 지정 방식에서 벗어나 도내 여행업체라면 누구나 상품 개발과 운영에 참여할 수 있는 개방형 방식으로 전환했다.지원 대상은 10인 이상 관광객이 참여하는 2박 3일 이상의 체류형 관광상품이다. 참여 여행사에는 관광객 1인당 2만원의 인센티브를 지원한다. 또 100명 이상 유치 실적을 낸 여행사에는 최대 100만원의 홍보활동비를 추가 지원한다. 여행사별 최대 지원 한도는 500만원이며 예산 소진 시 사업은 조기 종료될 수 있다.상품에는 관광객이 직접 참여하는 친환경 프로그램이 의무적으로 포함돼야 한다. 제주플로깅 앱을 활용한 쓰담달리기(플로깅)를 비롯해 새활용센터 연계 업사이클링 체험, 자원순환시설 방문, 친환경 에코카페 투어 등이 대표적이다.참여를 희망하는 여행사는 상품 운영일 기준 7일 전까지 제주관광공사 누리집을 통해 관련 서류를 확인한 뒤 전용 이메일로 신청하면 된다.그린로드 사업은 제주관광공사가 수행기관으로 참여해 2022년부터 국비사업으로 추진해 온 관광 연계형 자원순환 프로젝트다. 지난해부터는 자체 사업으로 전환해 운영 중이다.도는 이번 개방형 전환을 통해 다양한 여행업체의 참여를 유도하고 관광객 수요를 반영한 친환경 관광상품 발굴을 활성화한다는 계획이다.임홍철 도 기후환경국장은 “그린로드는 관광객이 여행 과정에서 자연스럽게 자원순환과 친환경 실천에 참여하는 제주형 지속가능 관광모델”이라며 “관광과 환경을 연계한 제주만의 친환경 관광 브랜드로 키워 나가겠다”고 밝혔다.