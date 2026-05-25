도심 빈공간 ‘생활 속 정원’ 변신… 제주도, 주민 손으로 가꾼 ‘마을정원’ 4곳 선정

행원리마을회,용두암1차 현대아파트 등 포함

도, 화초류·관목류 등 다양한 정원 식물 지원

25일부터 6월까지 정원 조성 녹색 쉼터로 변신

올해 하반기 시민정원사 양성과정도 운영 계획

11월엔 ‘2026 대한민국 제주 정원문화박람회’도

이미지 확대 제주도는 마을공동체가 주도적으로 생활밀착형 정원을 가꾸는 ‘2026년 도민참여 마을정원 만들기 사업’을 본격 추진한다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 마을공동체가 주도적으로 생활밀착형 정원을 가꾸는 ‘2026년 도민참여 마을정원 만들기 사업’을 본격 추진한다. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 주민이 직접 가꾸는 ‘2026 도민참여 마을정원 만들기 사업’을 추진해 행원리마을회 등 4곳을 선정했다. 화초와 관목을 지원하고, 주민들은 6월까지 정원 조성에 참여해 유휴공간을 녹색 쉼터로 바꿀 예정이다. 주민 참여형 마을정원 4곳 최종 선정

도심 유휴공간을 생활 속 녹색쉼터로 전환

공동체 회복과 정원문화 확산 목표

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제주 도심과 마을 곳곳의 유휴공간이 주민 손으로 가꾸는 ‘생활 속 정원’으로 탈바꿈한다. 단순한 환경 정비를 넘어 주민 공동체 회복과 녹색문화 확산을 동시에 노리는 생활밀착형 정원사업이어서 눈길을 끈다.제주도는 주민이 직접 참여해 마을 정원을 조성하는 ‘2026 도민참여 마을정원 만들기 사업’을 추진한다고 25일 밝혔다.도는 지난 3월 공모 이후 현장 실사와 전문가 자문을 거쳐 ▲행원리마을회 ▲용두암1차 현대아파트 ▲다올복지회관 ▲동부문화드림센터 등 4곳을 사업 대상지로 최종 선정했다.선정된 공간에는 화초류와 관목류 등 다양한 정원 식물이 지원된다. 주민들은 25일부터 6월까지 직접 정원 조성에 참여해 생활권 주변 유휴공간을 녹색 쉼터로 바꿔나갈 예정이다.이번 사업은 단순한 조경사업이 아니라 주민들이 함께 정원을 만들고 가꾸는 과정 자체에 의미를 둔 ‘공동체 회복형 사업’이라는 점에서 주목받고 있다. 주민 간 교류가 줄어드는 도시·마을 환경 속에서 정원을 매개로 소통과 참여를 이끌어내겠다는 취지다.도는 2019년부터 지난해까지 남성마을 사회적협동조합과 일과2리 마을회, 영산홍 주택단지 등 모두 27곳에서 마을정원 사업을 추진해왔다.도는 지난해 제정한 정원문화 관련 조례를 기반으로 올해 하반기 시민정원사 양성과정도 운영할 계획이다. 정원 조성과 관리에 참여할 전문 인력을 육성해 생활권 중심의 정원문화를 확대하겠다는 구상이다.오는 11월 초에는 ‘2026 대한민국 제주 정원문화박람회’도 개최한다. 도는 박람회를 계기로 도민 참여형 정원문화를 지역사회 전반으로 확산시켜 나간다는 방침이다.임홍철 도 기후환경국장은 “마을정원 만들기 사업은 주민들이 직접 생활 속 녹색공간을 조성하는 대표적인 공동체형 정원사업”이라며 “제주의 생태적 가치를 담은 지속가능한 정원도시 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.