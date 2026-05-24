6·3 지방선거 부산 유권자 285만7335명 확정

세줄 요약 부산시선관위는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거의 부산 유권자를 285만7335명으로 확정했다. 주민등록 선거권자와 재외국민, 외국인 선거권자를 합한 수치다. 여성 유권자가 남성보다 많았고, 부산진구가 가장 많으며 중구가 가장 적었다. 부산 지방선거 유권자 285만7335명 확정

여성 51.8%로 남성보다 많음

부산진구 최다, 중구 최저

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부산시선거관리위원회는 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에 참여할 수 있는 부산지역 유권자 수가 285만 7335명으로 확정됐다고 24일 밝혔다.이는 주민등록 선거권자 284만 9420명에 주민등록 재외국민 4824명, 외국인 선거권자 3091명을 합한 것이다.주민등록 재외국민은 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 입국해 주민등록 신고를 한 재외 국민을 말한다. 3개월 이상 주민등록표에 등록된 사람은 투표할 수 있다. 외국인도 영주자격 취득 후 3년이 경과해 외국인대장에 등재되면 투표할 수 있다.부산지역 유권자는 2022년 제8회 지방선거와 비교하면 5만 9497명 줄었다. 지난해 제21대 대통령 선거 때보다는 6736명 감소했다.이번 선거에서 여성 유권자는 148만 825명(51.8%)으로 남성 유권자 137만 7217명(48.2%)보다 많았다. 지역별로는 부산진구가 32만여 명(11.5%)으로 가장 많았다. 가장 적은 곳은 3만여 명(1.2%)인 중구였다.이번 지방선거와 동시에 실시하는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 유권자 수는 11만 7430명으로 확정됐다.