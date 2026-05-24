경기 하남시 다가구주택서 불…70대 주민 숨져

세줄 요약 경기 하남시 망월동 다가구주택 3층에서 밤사이 불이 나 70대 주민이 숨진 채 발견됐다. 2~3층 주민 3명은 자력 대피했고, 소방은 장비 19대와 인력 48명을 투입해 약 1시간 만에 큰 불길을 잡았다. 하남 다가구주택 3층 화재, 70대 주민 사망

2~3층 주민 3명 자력 대피, 추가 인명피해 없음

소방 장비 19대·인력 48명 투입, 1시간 만 진화

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경기 하남시 한 다가구주택에서 불이 나 70대 주민이 숨졌다.24일 소방 당국에 따르면 전날 오후 10시 45분쯤 하남시 망월동의 한 다가구주택 3층에서 불이 났다.이 불로 70대 주민이 3층에서 숨진 채 발견됐고 2~3층에 있던 다른 주민 3명이 자력으로 대피했다.화재 초기 거센 화염과 시커먼 연기가 치솟으면서 인근 주민들의 119 신고가 다수 접수됐다.목격자 신고를 받고 출동한 소방 당국은 장비 19대와 인력 48명을 투입해 진화 작업 약 1시간 만인 오후 11시 47분쯤 큰 불길을 잡았다.경찰과 소방 당국은 현재 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.