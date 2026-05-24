전남 6·3 지방선거 유권자 155만 8206명 확정

‘순천 23만 vs 구례 2만’ 표심 향방은?

세줄 요약 전남도선관위가 6·3 지방선거 유권자 155만8206명을 확정했다. 주민등록 선거권자와 재외국민, 외국인 선거권자가 포함됐고, 2022년 지방선거보다 2만1892명 줄었다. 순천시가 가장 많고 구례군이 가장 적다. 전남 6·3 지방선거 유권자 155만8206명 확정

2022년보다 2만1892명 감소, 인구 하락세 반영

순천시 최다, 구례군 최소…후보 등록도 본격화

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전남도선거관리위원회는 오는 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거에 참여할 전남 지역 유권자 수가 총 155만 8206명으로 최종 확정됐다고 24일 밝혔다.이번에 확정된 선거인 명부를 구체적으로 살펴보면, 주민등록 선거권자 155만 5186명을 중심으로 국내 거주 재외국민 1309명과 일정 자격을 갖춘 외국인 선거권자 1711명이 포함됐다.이는 지난 2022년 제8회 지방선거 당시보다 2만 1892명이 줄어든 수치이며, 2025년 제21대 대통령 선거와 비교해서도 1225명이 감소하는 등 지역 내 인구 감소에 따른 유권자 하락세가 뚜렷하게 나타났다.성별 기준으로는 남성이 79만여 명(50.6%)으로 여성 77만여 명(49.4%)보다 근소하게 많은 것으로 집계됐다.시군별 분포에서는 순천시가 23만 5000여 명(15.1%)으로 도내에서 가장 많은 표심을 보유한 것으로 나타났으며, 구례군은 2만 2000여 명(1.4%)으로 가장 적은 유권자 수를 기록했다.한편, 이번 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거를 포함해 광주·전남 지역에서는 총 781명의 후보가 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.이번 선거를 통해 전남의 미래를 책임질 총 441명의 지역 일꾼이 새롭게 선출된다.주요 선출 대상은 통합특별시장 1명과 교육감 1명을 비롯해 기초단체장 27명, 광역의원 91명, 기초의원 320명이며, 광산을 지역구의 국회의원 1명도 이번 선거를 통해 결정될 예정이다.