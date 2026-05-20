[포토] ‘지구대가 곧 사격장’

세줄 요약 춘천경찰서가 강원 지역 처음으로 이동식 스마트 사격훈련 장비를 도입했다. 스크린 표적과 모형 탄을 활용해 장소 제약 없이 훈련할 수 있으며, 인질·대치 등 실전 시나리오를 구현해 경찰 대응력을 높일 수 있다. 강원 첫 이동식 스마트 사격훈련 장비 도입

지구대서 상시 훈련 가능, 장소 제약 해소

실전 시나리오로 경찰 대응력 강화 기대

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강원 지역에서는 처음으로 춘천경찰서에 이동식 스마트 사격훈련 장비가 도입된다.이동식 스마트 사격훈련 시스템은 ‘스마트 타깃’으로 불리는 스크린 표적과 안전성이 보장되는 모형 탄을 쓰는 방식이어서 시간·장소에 구애받지 않는 자율적 훈련이 가능하다는 장점이 있다.또 범인 대치, 인질 상황, 총기 안전관리 등 다양한 상황을 가상으로 구현한 실전 시나리오 기반의 훈련이 가능하다.5m·7m·10m·15m의 완사(시간 제한 없이 쏘는 사격)는 물론 사람의 하체를 겨냥하는 속사(빨리 쏘는 사격)로 화면을 띄워 연습할 수도 있다.강원 지역의 경우 춘천, 홍천, 강릉 등 3개 경찰서에 고정형 스마트 사격훈련 장비가 마련돼 있으나 이는 일정한 공간이 있어야 하는 탓에 일부 관서에서만 사용할 수 있는 등 장소의 제약이 있었다.이런 한계로 사격훈련을 하는 경찰관들이 비번, 휴일 등을 활용해 장비가 있는 지구대로 찾아가는 수밖에 없었다.그러나 최근 흉기 난동, 강력 범죄 등 현장 위협이 다양화·고도화하면서 경찰관의 물리력 대응 능력 향상이 중요해졌고, 기존의 고정식 사격훈련만으로는 충분하고 지속적인 사격훈련 참여를 보장하기 어렵다는 점에서 이동식 장비 도입의 필요성이 커졌다.20일 춘천 남부지구대에서 훈련에 나선 이성우 경사는 “일터인 지구대를 벗어나지 않아도 장비 사용이 가능해 많은 연습을 할 수 있을 것으로 보인다”며 “이를 통해 실제 상황에서도 대처하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.박종성 남부지구대장도 “훈련을 통해 실제 위기 상황에서의 경찰 판단력과 대응 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 보인다”며 “이는 시민 안전과 경찰관들의 안전 확보에도 기여할 것”이라고 강조했다.이동식 스마트 사격훈련 장비 도입은 도내에서는 처음이며 전국에서는 세종경찰청 다음으로 두 번째다.춘천경찰서 관계자는 “이동식 스마트 사격훈련 시스템의 도입은 단순히 장비를 추가하는 것을 넘어 현장 경찰관이 상시로 훈련에 참여할 수 있는 문화를 정착시키기 위한 중요한 전환점”이라며 “앞으로도 현장 중심의 교육 훈련 체계를 지속해 강화하겠다”고 전했다.