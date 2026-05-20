“초기 헬기·AI 감시망 통했다”… 경북, 올봄 대형 산불 ‘0건’

세줄 요약 경북에서 올해 봄철 피해 면적 100㏊ 이상의 대형 산불이 한 건도 없었다. 초기 헬기 투입과 AI 열화상 드론, 160개 감시카메라를 활용한 24시간 감시 체계가 조기 진화에 힘을 보탰고, 산불 건수와 피해 면적도 10년 평균보다 감소했다. 대형 산불 0건, 초기 헬기 투입 효과

AI 열화상 드론·감시카메라 24시간 감시

산불 건수·피해 면적 10년 평균보다 감소

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올해 봄철 경북에서 피해 면적 100㏊ 이상의 대형 산불이 발생하지 않은 데에는 초기 헬기 투입과 첨단 감시 장비를 활용한 조기 대응 체계가 효과를 낸 것이라는 경북도 자체 분석이 나왔다.20일 경북도에 따르면 올해 들어 지난 15일까지 관내에서 발생한 산불은 총 45건, 피해 면적은 166㏊로 집계됐다. 이는 10년간 평균보다 각각 20% 줄어든 수치다.또 전체 산불 건수의 88%는 피해 면적이 1㏊ 미만이었다. 피해 면적 100㏊ 이상 대형 산불은 없었다.발생 원인으로는 영농 부산물, 쓰레기 소각 등은 10년 평균 대비 45% 급감했다. 대신 화목 보일러 부주의, 전기 누전 등 ‘산림 외 불씨 전이’는 전체의 40%로 증가세를 보였다.도는 맞춤형 대응 체계가 대형 산불 예방에 도움이 된 것으로 분석했다.경북에서는 현재 산불 신고가 접수되면 발생지 반경 50km 이내 시·군 임차 헬기 5대를 먼저 투입하고 이후 가용 헬기를 총동원하고 있다.또 영덕·울진·상주·문경에 ‘AI 열화상 카메라 드론’을 배치하고 160개의 감시카메라와 ICT 관제 시스템을 활용해 24시간 감시 체계를 유지 중이다.최순고 경북도 산림자원국장은 “도민과 공무원들의 헌신 덕분에 소중한 인명과 산림을 지킬 수 있었다”며 “첨단 기술을 활용한 예방 시스템을 더욱 고도화하겠다”고 밝혔다.