경북 포항시, 중장기 투자 전략 수립한다…“국가 첨단 산업 유치”

세줄 요약 포항시가 국가첨단전략산업 유치를 목표로 2027~2031년 투자유치 종합계획 수립에 착수했다. 철강 중심 산업구조를 고도화하고 이차전지·수소·바이오·AI 등 미래 신산업과 연계한 투자 전략, 제도 개선, 타깃 기업 발굴을 함께 추진했다. 국가첨단전략산업 유치 위한 중장기 계획 착수

철강 중심 산업구조 다각화·고도화 추진

이차전지·수소·바이오·AI 연계 전략 마련

이미지 확대 경북 포항시청 전경. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청 전경. 포항시 제공

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경북 포항시가 국가첨단전략산업 유치를 위해 중장기 계획 수립에 나선다.시는 ‘포항시 투자유치 종합계획 수립 연구용역’에 착수해 향후 5년간 투자유치 정책 기준이 될 중장기 종합계획을 수립한다고 19일 밝혔다.용역은 포항 전역을 대상으로 2027년부터 2031년까지 5년간의 투자유치 방향을 정립하기 위해 추진한다. 주요 과업은 ▲투자 여건 및 기업 유치 현황 진단·분석 ▲정부 국정과제와 연계한 산업구조 다각화·고도화 투자 전략 수립 ▲투자 활성화를 위한 제도 개선 및 투자 환경 조성 방안 마련 ▲국내외 투자유치 우수 사례 분석 ▲핵심 산업별 타깃 기업 발굴 ▲산업단지 개발 가용지 발굴 및 입지 분석 등이다.포항 지역은 철강 산업을 기반으로 대한민국 산업화를 견인해 온 대표적인 산업도시다. 하지만 최근 글로벌 공급망 재편과 탄소중립 기조, 첨단전략산업 경쟁 심화 등 급격한 산업 환경 변화에 직면해 있다.이에 국가첨단전략산업 유치를 적극 추진해 산업구조 다각화에 나선다는 계획이다. 이차전지, 수소, 바이오, 인공지능(AI) 등 미래 신산업과 기존 주력 산업을 연계한 투자유치 전략을 수립할 계획이다. 지역 산업 기반과 입지 여건, 연구개발 역량, 인력·정주 여건 등을 종합적으로 분석해 실효성 있는 투자 유치 실행 계획을 마련할 방침이다.또한 핵심 투자 산업별 타깃 기업 발굴과 기업별 접근 전략, 투자 인센티브 및 제도 개선 과제, 연차별 추진 로드맵 등을 구체화한다.이상엽 포항시 일자리경제국장은 “철강 중심 산업 구조를 고도화하고 미래 신산업을 적극 유치해 포항이 미래 첨단전략산업 도시로 도약할 수 있도록 실효성 있는 전략을 마련하겠다”고 말했다.