낙동강 하구, 국가도시공원 지정 향한 발걸음…팸투어 개최

세줄 요약 부산시가 낙동강하구 국가도시공원 지정을 위한 본격 행보로 환경·생태·조경 전문가 17명을 초청해 이틀간 팸투어를 진행했다. 을숙도 역사와 야생동물 보호 현장, 부산현대미술관, 아미산 전망대를 둘러보며 국가적 생태 자산의 가치를 점검하고, 공감대와 경쟁력 있는 콘텐츠 발굴에 나섰다. 국가도시공원 지정 위한 부산시 팸투어 개최

전문가 17명 참여, 을숙도·아미산 현장 점검

기수역 생태 가치와 콘텐츠 경쟁력 강조

이미지 확대 낙동강 하구 을숙도 풍경 갈대가 물결을 이루고 있는 을숙도 풍경. 사하구 제공 닫기 이미지 확대 보기 낙동강 하구 을숙도 풍경 갈대가 물결을 이루고 있는 을숙도 풍경. 사하구 제공

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부산시는 ‘낙동강하구 국가도시공원’ 지정을 향한 본격적인 행보로 19일부터 이틀간 환경·생태·조경 분야 전문가를 초청하는 현장 팸투어를 진행한다.이번 행사는 8월 27일 개정 공원녹지법 시행, 국토부의 국가도시공원 공모 진행 등 부산시의 낙동강하구 국가도시공원 지정을 위한 대외적 저변 확대를 위해 추진된다.행사에는 서울대 조경진 교수를 비롯해 김영민 교수(서울시립대), 최송현 교수(부산대) 등 국내 환경, 조경, 생태 분야 학계·학회, 언론인, 시민단체 전문가 17명이 참여해 낙동강 하구 을숙도의 국가도시공원 지정 가치를 진단하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 콘텐츠 개발에 의견을 더할 예정이다.행사 첫날(19일)에는 각계 전문가를 대상으로 부산역 일원에서 국가도시공원 추진 현황과 주요 현안을 심도 있게 논의하는 장이 마련된다.둘째 날(20일)은 을숙도 역사와 야생동물 보호 현장을 둘러보고 예술이 공존하는 부산현대미술관과 낙동강하구의 광활한 생태계를 조망할 수 있는 아미산 전망대를 방문해 국가적 생태 자산으로서 우수성을 알린다.안철수 부산시 푸른도시국장은 “이번 팸투어는 낙동강하구 국가도시공원 지정을 향한 우호적 여론을 결집하고 그 당위성을 대내외에 공고히 하는 계기가 될 것”이라고 전했다.한편 최근 법률 개정으로 국가도시공원 지정 면적 기준이 300만㎡에서 100만㎡로 대폭 완화됨에 따라 지자체 간 유치 경쟁이 최고조에 달하고 있다.부산시는 타 도시와 차별화된 낙동강하구만의 독보적인 전략 구상을 위해 낙동강하굿둑 상시 개방으로 회복된 기수역의 생태적 가치를 강조할 예정이다.