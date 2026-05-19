빈집 손보는 강원…“세제 혜택”

민관 거버넌스도 구축

이미지 확대 강원도청 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원도청 전경. 서울신문 DB

세줄 요약 강원도가 늘어나는 빈집 문제를 해결하려고 세제 혜택과 거버넌스 구축에 나섰다. 빈집 철거 뒤 3년 안에 주택이나 건축물을 신축하면 취득세를 최대 50% 감면하고, 미분양 아파트 구입에도 같은 혜택을 준다. 2030년까지 3050호 정비 계획도 세웠다. 빈집 철거 뒤 신축·구입 취득세 감면 발표

18개 시군 참여 빈집 관리 거버넌스 구축

2030년까지 3050호 정비 종합계획 수립

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강원도가 인구 급감 속에서 늘고 있는 빈집을 정비하기 위해 팔을 걷어붙였다.도는 빈집 철거 뒤 3년 이내 주택이나 건축물을 신축하면 취득세를 150만 원 한도에서 최대 50% 감면한다고 19일 밝혔다. 미분양 아파트를 구입해도 취득세를 50% 감면한다. 도는 이 같은 내용을 담은 도세 감면 조례 일부 개정 조례를 지난달 개정해 공포했다.도는 18개 시군 빈집 담당 부서장과 전문가 등 70명으로 이뤄진 빈집 관리 거버넌스도 구축했다. 거버넌스는 도내 빈집 정비를 총괄하는 컨트롤타워 역할을 한다.앞선 지난 3월 도는 2030년까지 358억 원을 들여 도내 빈집 7091호의 43%인 3050호를 정비한다는 종합계획을 수립했다. 특히 일률적인 철거에서 벗어나 지역 특성에 맞춘 활용 모델을 발굴하기로 했다. 이를 위해 지역소멸대응기금과 연계한 빈집 활용 공모사업을 추진한다. 또 민간기업과 협력해 빈집을 창업 공간이나 임대주택 등으로 활용하기로 했다.도 관계자는 “빈집 문제는 단순히 주거 환경 개선을 넘어 지역의 미래와 직결된 문제다”며 “빈집 정비에서 재생으로 이어지는 새로운 성장 모델을 만들어가겠다”고 말했다.