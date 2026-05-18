서울시 “GTX-A 삼성역 철근 누락, 철도공단에 3차례 보고”

민주당 “오세훈 시장 때 책임회피”

국민의힘 “민주당, 허위사실 공표”

이미지 확대 임춘근 서울시 도시기반시설 본부장이 18일 국회에서 열린 행정안전위원회 전체 회의에 출석해 GTX-A 노선 삼성역 철근 누락 사건에 대한 질의에 답하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 임춘근 서울시 도시기반시설 본부장이 18일 국회에서 열린 행정안전위원회 전체 회의에 출석해 GTX-A 노선 삼성역 철근 누락 사건에 대한 질의에 답하고 있다.

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세줄 요약 서울시는 GTX-A 삼성역 공사 구간의 철근 누락을 지난해 11월 인지한 뒤 국가철도공단에 세 차례 보고했다고 밝혔다. 시는 구조안전성 검토에서 문제가 없다는 판단을 받아 공사를 계속했고, 4월에는 보강방안도 확정해 관계기관에 공유했다고 설명했다. 철근 누락 인지 뒤 공단에 3차례 보고

구조안전성 검토 후 공사 지속 판단

야당 책임론, 여당 허위 주장 반박

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서울시는 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 공사 구간의 철근 누락 논란과 관련해 국토교통부에 철근 누락을 보고하기 전 국가철도공단에 이 사실을 총 3차례 보고했다고 18일 밝혔다.시 도시기반시설본부는 이날 “관련 절차에 따라 기둥 주철근 누락 사항이 포함된 감리보고서를 국가철도공단에 3차례 보고했다”고 밝혔다. 공문 발송일은 각각 지난해 11월 13일, 12월 12일, 올해 1월 16일이다.시는 지난해 11월 10일 시공사 현대건설로부터 관련 사항을 통보받은 뒤 현장 안전점검을 실시했다고 설명했다. 구조안전성 검토 결과, 건물 기둥이 하중을 충분히 버틸 수 있어 안전에 문제가 없다고 구조기술사가 판단했기 때문에 공사를 지속했다는 것이다. 이어 최종 보강방안을 4월에 확정해 같은 달 24일 국가철도공단, 29일 국토교통부에 관련 내용을 공유했다고 시는 밝혔다.시는 안전관리시스템에 따라 시공사가 오류를 발견하고 전문가 검토 등을 통해 안전성 문제를 사전에 차단한 사례라고 설명했다. 임춘근 시 도시기반시설본부장은 이날 국회 행정안전위원회에서 “지난해 11월 10일 시공사로부터 사실을 보고받은 후, 국가철도공단과의 위탁 협약에 따라 매월 건설관리보고서를 제출해 왔다”고 밝혔다. 그는 “해당 건설관리보고서에 관련 사안을 세 차례 포함해 철도공단에 통보한 바 있다”고 덧붙였다.이와 관련, 민주당은 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 책임론을 제기했다. 이해식 의원은 “서울시 공사 감독의 최종 책임자는 당연히 시장”이라며 “중대한 하자가 발생했는데 도시기반시설본부장만 알고 시장한테 보고가 안 됐다는 것을 믿을 사람이 누가 있냐”고 밝혔다. 채현일 의원도 “철근이 누락된 것을 알고도 6개월간 공사를 진행함으로써 1000만 시민의 안전과 생명을 내팽개친 사건”이라며 행정안전부와 국토부의 합동 감사를 촉구했다.반면 국민의힘은 서울시가 지난해 11월 10일 해당 사실을 인지한 후 철도공단에 건설관리보고서를 세 차례나 통보했다는 점을 근거로 민주당이 허위 사실을 유포하고 있다고 반박했다. 박수민 의원은 “(철도공단에 보고가 됐는데도) 민주당에서 오 시장이 6개월간 사건을 은폐했다고 하는 건 허위 사실”이라고 강조했다.