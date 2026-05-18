진보 교육계 출신 전직교육감, 장관호 후보 지지

장석웅·장휘국 등 전직 교육감들

이미지 확대 장관호 후보 지지선언하는 장석웅(오른쪽)·장휘국 전 교육감. 닫기 이미지 확대 보기 장관호 후보 지지선언하는 장석웅(오른쪽)·장휘국 전 교육감.

세줄 요약 장석웅·장휘국 전 교육감 등 진보 교육계 원로들이 장관호 전남·광주 교육감 예비후보를 공개 지지했다. 이들은 낡은 교육과 부패한 행정으로는 미래를 열 수 없다며 전남 학생들의 자해·자살 시도 증가와 기초학력 미달 확대를 우려했다. 전직 교육감들, 장관호 후보 공개 지지 선언

전남 학생 자해·자살 시도와 학력 저하 지적

통합 교육과 민주시민 교육 필요성 강조

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전국교직원노동조합(전교조)과 시민사회단체 출신으로 대한민국 교육 행정을 이끌었던 진보 성향의 전직 교육감이 장관호 전남·광주 교육감 예비후보를 공개 지지했다.18일 광주시교육청에서 열린 기자회견에는 장석웅 전 전남교육감과 장휘국 전 광주교육감이 직접 참석해 장 후보에 대한 공식 지지를 선언했다.이날 현장에 자리하지는 못했으나 곽노현·조희연(서울), 김상곤·이재정(경기), 김병우(충북), 민병희(강원) 등 전직 교육계 수장 6명도 지지 선언 명단에 이름을 올리며 힘을 보탰다.이들은 선언문에서 “지금의 낡은 교육과 부패한 행정으로는 다가올 통합의 시대와 미래를 열 수 없다”고 단언했다.특히 현재 전남 지역 학생들의 자해 및 자살 시도 증가, 기초학력 미달 비율 상승 등을 거론하며 지역 교육의 위기 상황을 정면으로 비판했다.전직 교육감들은 장관호 후보를 “말로만 통합을 외치는 것이 아니라, 통합의 가치를 실제 교육 현장에서 실천할 인물”이라고 평가했다.이들은 이어 “도시와 농산어촌의 특성을 살리는 통합 교육, 학생과 교사, 학부모를 모두 아우르는 교육이 필요하다”며 “장 후보야말로 모든 아이가 차별 없이 존중받는 민주시민 교육의 가능성을 현실로 만들 적임자”라고 추켜세웠다.이번 지지 선언은 최근 충북과 대전, 세종, 충남 등 전국 각지에서 이어지고 있는 진보 교육계 원로들의 결집 흐름과 궤를 같이하는 것으로 풀이된다.