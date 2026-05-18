윤병태 나주시장 후보 ‘나주 대도약 전략’ 제시

에너지특별시·정원관광도시 등 균형발전 청사진

이미지 확대 더불어민주당 윤병태 나주시장 후보와 신정훈 총괄상임선대위원장이 지난 15일 ‘나주 원팀 필승 선대위’ 출범식에서 손을 맞잡고 필승 의지를 다지고 있다. 윤병태 후보 선거 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 윤병태 나주시장 후보와 신정훈 총괄상임선대위원장이 지난 15일 ‘나주 원팀 필승 선대위’ 출범식에서 손을 맞잡고 필승 의지를 다지고 있다. 윤병태 후보 선거 캠프 제공

세줄 요약 윤병태 더불어민주당 나주시장 후보가 나주를 전남과 광주 통합 시대의 중심축으로 키우겠다며 ‘나주 대도약 10대 전략’을 공개했다. 에너지특별시 조성, 정원관광도시, 역사문화도시, 미래형 농업, 민생경제 회복, 복지·교통 확충 등을 통해 균형발전을 이루겠다는 구상이다. 나주 대도약 10대 전략 공식 발표

에너지·관광·역사문화 중심도시 구상

민생·교육·복지·교통 확충 약속

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윤병태 더불어민주당 나주시장 후보가 18일, 나주를 전남과 광주 통합 시대의 명실상부한 중심축으로 세우기 위한 ‘나주 대도약 10대 전략’을 공식 발표했다.민선 8기에 이어 연임에 도전하는 윤 후보는 이번 전략을 통해 나주의 미래 먹거리 확보와 지역 균형 발전을 동시에 달성하겠다는 강한 의지를 피력했다.윤 후보가 제시한 10대 전략은 산업과 문화, 복지를 아우르는 포괄적인 비전을 담고 있다. 주요 내용으로는 ▲대한민국 에너지특별시 조성 ▲기관과 사람이 모이는 경제 중심도시 구축 ▲영산강이 이끄는 정원관광도시 실현 ▲2000년 역사 위에 웅비하는 역사문화도시 도약 등이 핵심 축을 이룬다..민생과 교육, 교통망 확충을 위한 세부 과제도 구체화했다. ▲소득이 보장되는 미래형 농업농촌 ▲골목상권 활성화를 통한 민생경제 회복 ▲아이 낳고 키우기 좋은 행복도시 ▲청년이 돌아오는 튼튼한 교육·활력도시 ▲더 따뜻하고 촘촘한 복지도시 ▲사통팔달의 광역교통 중심도시 건설 등을 통해 시민의 삶의 질을 획기적으로 높이겠다는 구상이다.윤 후보는 “나주 대도약 10대 전략을 바탕으로 20개 읍면동 모든 권역이 각자의 강점을 살려 고르게 성장하는 ‘나주 대통합 시대’를 열겠다”고 강조했다.한편, 오는 6월 3일 치러지는 나주시장 선거는 재선에 나선 윤 후보와 조국혁신당 김덕수 후보(전 국무총리 정무기획비서관) 간의 양자 대결로 압축되며 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.